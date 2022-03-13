Прямая речь Зеленского:

Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна – в 2 часах от города, всего лишь 80 километров. Мы делаем все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов, которые блокируют даже священников православной церкви. Они сопровождают этот груз: еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам.

Все дипломатические усилия сегодня направлены, чтобы груз дошел. Посмотрим, способны ли в Москве услышать. Понимаем, всем украинцам – сейчас очень тяжело. Всем 40 миллионам украинцев. Но мы победим, и это 100%. Слава Украине!

Новость дополняем