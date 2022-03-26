Перегруппировываются и продолжают обстрелы: действия оккупантов на разных направлениях

Украинские защитники уже 30 дней уничтожают российских оккупантов. Однако они продолжают пытаться захватить украинские города и пополнить свои потери.

ВСУ защищают Украину как на земле, так и в воздухе, постепенно освобождая ее от российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения они ликвидировали около 16 тысяч вражеских солдат.

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Враги перегруппировывают свои подразделения

В Генштабе рассказали, что 25 марта существенных изменений в тактике действий оккупантов не произошло. Они сосредотачивали свои усилия на восполнении текущих потерь, перегруппировке и усилении существующих подразделений. Кроме этого оккупанты продолжали наносить артиллерийские и авиационные удары как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер по введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривны,

– говорится в сообщении Генштаба.

Также захватчики перемещают дополнительные артиллерийские подразделения в границу с Украиной. Эти данные сейчас уточняют защитники.

В Харьковской области оккупанты ограничивают передвижение мирных жителей, устанавливая блокпосты. Кроме того, они не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Мелитополя, примерно 90% населения которых настроены против российских захватчиков. Для этого враги завлекают подразделения Росгвардии.

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Действия врага на отдельных направлениях

На Волынском направлении оккупанты не проводили наступления. Вероятным остается привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины.

оккупанты не проводили наступления. Вероятным остается привлечение отдельных подразделений вооруженных сил Беларуси к агрессии против Украины. В отдельных районах на Полесском направлении враг продолжал огневое влияние на подразделения украинских войск.

враг продолжал огневое влияние на подразделения украинских войск. На Северском направлении оккупанты сосредотачивали основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Также они продолжили укреплять свои позиции и оказывать огневое влияние на отдельные подразделения ВСУ.

оккупанты сосредотачивали основные усилия на содержании ранее занятых рубежей. Также они продолжили укреплять свои позиции и оказывать огневое влияние на отдельные подразделения ВСУ. На Слобожанском направлении , в районе города Сумы, основные усилия оккупантов сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. В районе Харькова враг продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия. Кроме этого, захватчики до сих пор наносят поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Также оккупанты пытаются нарастить усилия на направлении Изюма, перемещая дополнительные подразделения и технику.

, в районе города Сумы, основные усилия оккупантов сосредотачивались на закреплении и удержании ранее занятых рубежей. В районе Харькова враг продолжает попытки блокирования украинских подразделений и пытается проводить демонстрационные действия. Кроме этого, захватчики до сих пор наносят поражение инфраструктуре и оборонным объектам города. Также оккупанты пытаются нарастить усилия на направлении Изюма, перемещая дополнительные подразделения и технику. В Донецком направлении враги продолжают перегруппироваться, чтобы возобновить наступление и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

враги продолжают перегруппироваться, чтобы возобновить наступление и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На Южнобужском направлении оккупанты пытаются восстановить свою боеспособность и пополнение запасов, чтобы подготовиться к наступлению.

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