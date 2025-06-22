Переход на армейские корпуса позволит ВСУ проводить контрнаступления, – Сырский

В 2025 году началась армейская реформа, направленная на переход Сил обороны на корпусную систему. Главком уверен, что это позволит Украине проводить наступательные действия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой заявление Александра Сырского во время общения с журналистами, передает Суспильне.

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Что Сырский думает о корпусах в ВСУ

По словам Сырского, полный переход ВСУ на корпусную систему планируют воплотить до конца 2025 года.

Сейчас первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершила боевое слаживание и приняла свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. Постепенно корпуса будут занимать свою очередь.

Главнокомандующий считает, что такая система позволит быстрее принимать решения, эффективнее планировать операции и предоставлять бригадам больше автономии на поле боя.

Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также – создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия,

– указал Сырский.

Заметим, по планам Силы обороны будут состоять из 20 корпусов различных родов войск – большинство корпусов будет в Сухопутных войсках.