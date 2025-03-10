За три года полномасштабной войны в ПЦУ перешли только четыре общины Киева

Только четыре общины Киевской области перевели свои религиозные организации из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ Киевского патриархата. В прошлом году в украинскую церковь не перешла ни одна община, но в 2023 такие решения принимались.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью с председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Викторией Мухой для издания "Главком".

Смотрите также Вопрос о Бандере, ток и гвозди, – священник рассказал о пытках в российском плену

Не все общины Киевщины перешли в ПЦУ

Законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, Верховная Рада Украины приняла в октябре 2023 года. За год добровольно перейти в подчинение Православной церкви Украины согласились храмы в четырех общинах Киевской области. Но после принятия соответствующего закона в 2024 году не произошло ни одного нового перехода.

Сейчас около 241 организации, среди которых 192 общины, 10 монастырей и три высших духовных учебных заведения перешли в ПЦУ.

В подчинении Православной церкви Украины находятся:

церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Деревянная Обуховской общины;

община села Гавронщина Бучанского района;

Свято-Пантелеймоновский храм Яготина;

храмы сел Светильня, Гребельки и Кулажинцы Великодимерской общины;

религиозная община села Рудня Броварского района.

Зато в подчинении УПЦ осталось немало религиозных объединений и организаций в Киеве и области.

На сегодня в контексте упомянутого закона – среди около 1300 религиозных объединений и организаций в столице 313 (религиозных организаций – 24 Канал) Украинской православной церкви, убравших приставку "Московского патриархата" продолжают действовать, включая 267 общин, 14 монастырей и три высших духовных учебных заведения,

– сказала Виктория Муха.

Как пишет команда общественной организации "Игла", одним из религиозных учреждений, что до сих пор действует под УПЦ, является храм Владимирской иконы Божьей Матери на Виноградаре. В 2007 году Киевский городской совет передал землю в аренду этой церкви. Было определено, что ее срок будет составлять 15 лет, то есть до 2022 года. Но храм работает на этом месте в дальнейшем.