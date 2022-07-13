Переход на стандарты НАТО – это очень сложная задача, – военный эксперт

Украина стала на шаг ближе к НАТО, ведь нас приняли в программу взаимосовместимости, реализующую технологическое сотрудничество армий членов Альянса. Это предполагает переход к общим стандартам, который может быть достаточно сложным для нашего государства.

На переход в Украину есть 2 – 3 года

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, нужно приложить огромные усилия и много времени, чтобы согласовать параметры нашей техники и вооружения с параметрами и стандартами НАТО, принятыми в мире

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Чтобы было понятнее, эксперт провел аналогию с горючим. Так, в Украине используют разное горючее – бензин А-95, А-92, дизтопливо и другие. А вот у НАТО существует только 2 вида горючего – дизель и бензин, другого нет.

"Так же в НАТО существуют определенные стандарты по вооружению и боеприпасам. К примеру, натовский стандарт калибра винтовки - 5-56, а наш, который мы используем в автоматах Калашникова - 5-45", – пояснил Грабский.

Он подчеркнул, что перевод всех этих стандартов на натовские – колоссальный объем работы. Украине с желанием сблизиться с НАТО в любом случае пришлось бы это делать, но стоит понимать, что это будет очень непросто.

Если в мирное время такой переход для некоторых стран занимал 5-10 лет, то у нас такого времени нет. Это, что мы могли сделать за 5 – 10 лет, нужно делать буквально за 2 – 3 года,

– подытожил эксперт.

Зеленский о программе взаимосовместимости с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул об этом важном шаге в своем традиционном вечернем обращении к украинцам 12 июля. Как отметил он, то, что Украина стала ассоциированным членом этой программы НАТО, означает, что наше государство будет не только внедрять у себя стандарты Альянса, но и сможет участвовать в разработке новых стандартов.

По словам украинского лидера, безумный опыт наших военных и потенциал страны в других сферах будет весомым вкладом в развитие коллективной безопасности Европы.

Вечернее обращение Зеленского к украинцам 12 июля: смотрите видео