На перехід в України є 2 – 3 роки

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, потрібно докласти величезних зусиль та багато часу, аби узгодити параметри нашої техніки та озброєння із параметрами та стандартами НАТО, прийнятими у світі

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Аби було зрозуміліше, експерт провів аналогію із пальним. Так, в Україні використовують різне пальне – бензин А-95, А-92, дизпаливо та інші. А от у НАТО існує лише 2 види пального – дизель та бензин, іншого немає.

"Так само в НАТО існують певні стандарти по озброєнню та боєприпасах. До прикладу натівський стандарт калібру гвинтівки – 5-56, а наш, який ми використовуємо в автоматах Калашникова – 5-45", – пояснив Грабський.

Він підкреслив, що переведення усіх цих стандартів на натівські – колосальний обсяг роботи. Україні з бажанням зблизитися з НАТО у будь-якому випадку довелося б робити це, але варто розуміти, що це буде дуже непросто.

Якщо у мирні часи такий перехід для деяких країн займав 5 – 10 років, то в нас такого часу немає. Це, що ми могли зробити за 5 – 10 років, треба робити буквально за 2 – 3 роки,

– підсумував експерт.

Зеленський про програму взаємосумісності з НАТО

Президент України Володимир Зеленський згадав про цей важливий крок у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців 12 липня. Як зауважив він, те, що Україна стала асоційованим членом цієї програми НАТО, означає, що наша держава не лише впроваджуватиме у себе стандарти Альянсу, а й зможе брати участь у розробці нових стандартів.

За словами українського лідера, шалений досвід наших військових та потенціал країни в інших сферах буде вагомим внеском у розвиток колективної безпеки Європи.

Вечірня звернення Зеленського до українців 12 липня: дивіться відео