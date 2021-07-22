В переходе на Европейской площади в Киеве с потолка падает плитка: видео

Несколько кусков облицовочной плитки упали с потолка на пол пешеходного перехода в самом центре Киева. В результате аварийной ситуации никто не пострадал.

Видео с последствиями очередного коммунального инциндента появилось в сообществе "Киев Оперативный". Как отметили авторы записи, гостям и жителям столицы надо быть внимательными, поскольку во время пользованием подземными переходами можно серьезно травмироваться.

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Сейчас коммунальщики пытаются устранить последствия "усталости" плитки.

От удара разбились на мелкие части

По словам очевидцев, часть облицовочной плитки оторвалась с потолка днем 22 июля.

От удара о пол плитки разбились, а их обломки отлетели на несколько метров.

По стечению обстоятельств никто из пешеходов в результате инцидента не получил никаких травм.

Уважаемые киевляне и гости столицы! Будьте внимательны в подземном переходе на Европейской площади, здесь тупо отваливается плитка. Реально может упасть на голову,

– отметили в сообществе.

В комментариях к записи жители столицы отметили, что подобные инциденты могут произойти на любом участке пешеходного перехода.

Смотрите видео с места падения плитки в переходе на Европейской площади: