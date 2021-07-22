Відео з наслідками чергового комунального інциденту з'явилося у спільноті "Київ оперативний". Як зазначили автори запису, гостям та жителям столиці треба бути уважними, оскільки під час користуванням підземними переходами можна серйозно травмуватися.
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Наразі комунальники намагаються усунути наслідки "втоми" плитки.
Від удару розбилися на дрібні частини
- За словами очевидців, частина облицлювальної плитки відірвалася зі стелі вдень 22 липня.
- Від удару о підлогу плитки розбилися, а їх уламки відлетіли на кілька метрів.
- За збігом обставин ніхто з пішоходів внаслідок інциденту не отримав ніяких травм.
Шановні кияни та гості столиці! Будьте уважні у підземному переході на Європейській площі - тут тупо відвалюється плитка. Реально може впасти на голову,
– зазначили у спільноті.
У коментарях до запису мешканці столиці зазначили, що подібні аварії можуть статися на будь-якій ділянці пішохідного переходу.
Дивіться відео з місця падіння плитки у переході на Європейській площі: