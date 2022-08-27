Хочет убежать домой: российский боец думает над тем, чтобы прострелить ногу или сломать руку
Источник:ГУР МО
русский оккупант рассказывает по телефону своей девушке, что хочет домой. Она рекомендует прострелить себе ногу.
Об этом 27 августа рассказали в Главном управлении разведки при Минобороны.
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"У меня часто здесь возникают такие мысли. Это дурка, я такого не сделаю, потому что я себя знаю. Но в голову лезут мысли: "Ногу себе прострелить", – говорит захватчик.
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"Ломайте друг другу ноги"
Девушка бойца называет его Павлом. Она признается, что тоже думала: "Пусть прострелит себе ногу и приедет домой".
Не выйдет домой. Шар вытащат, залатают и обратно,
– отвечает оккупант.
Девушка предлагает другой вариант – сломать руку. россияне не знают, сработает ли это, но уже был прецедент. Они знают, когда военного отправили домой.
"Непонятная фигня, но я надеюсь, что скоро завершится. Все надоело. Крыша рвет. Хочу домой. Невозможно это все терпеть, хотя я здесь всего месяц, а пацаны по 6 месяцев", – жалуется оккупант.
Девушка советует военным ломать друг другу руки и ноги и уезжать домой.
Еще один перехват от разведки
Оккупант разговаривал со своей женой 24 августа в День независимости Украины. Он жалуется, что его подразделение оцепили и накрыли огнем.
"Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, Куда идти? Ты что, дура? Здесь некуда отходить . Все, давай, короче. Все будет нормально", – рассказал захватчик.
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