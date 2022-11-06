В российской армии процветают пьянство и полная дезорганизованность: перехват разведки

Разведка Украины перехватила очередной телефонный звонок оккупанта. ГУР выяснило, что он служит в 239-м мотострелковом полку России и находится сейчас на Херсонском направлении.

От перехваченного разговора россиянина остается удивляться, как его рота вообще еще подает признаки жизни. Так, оккупант в разговоре с женой обсудил потери, пьянство в армии и ее дезорганизованность.

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Проблемы с продовольствием и пьянством

Уже не в одном перехвате оккупанты жалуются на одно и то же – на проблемы с продовольствием. Поэтому еду им приходится добывать самим. Недавно, по словам россиянина, он и двое его собратьев из-за этого отправились в ближайшую деревню в 10 километрах, чтобы раздобыть хоть что-то.

Однако в Безводном осталось всего 3 – 4 человека, поэтому найти хотя бы картошку им не удалось. Вместо этого встретили местного пасечника, у которого раздобыли 50 литров вина. При этом захватчик отметил, что у всей его небольшой команды было большое желание пристрелить мужчину, ведь тот "почему-то" считает, что все оккупанты – последние негодяи.

Нашли, короче, мужика – хохла тоже. Такое желание было его пристрелить всем,

– рассказал оккупант.

При этом гражданская женщина с тыла России понимает, что брать напитки у местно открыто ненавидящих оккупантов опасно, а сами солдаты почему-то нет. Так, оккупант со смехом поделился, что в результате 40 человек из его роты "слегли": начали сражаться между собой и стрелять без оглядки. В том числе и 6 раз примером ударили начальника продовольственного снабжения, который должен снабжать солдат пищей.

Дезорганизованность в российской армии

Однако это не самое "дно" в его рту, ведь они и их разведка в трезвом состоянии умудрились едва не перестрелять друг друга. Да, разведка, которая располагается рядом, ночью решила отправиться за продовольствием, однако россияне спутали друг друга с украинцами и открыли огонь.

В результате среди захватчиков увеличилось количество раненых, что только на руку защитникам Украины. Более того, они чуть не сделали это дважды за 1 сутки.

Отметил россиянин и другой случай, когда ему пришлось успокаивать жену, ведь та в слезах сообщила, что 30 оккупантов на фронте попали под обстрел. Они были из города Миасс, что в Челябинской области, откуда и сам захватчик. Однако тот ее поправил – под обстрел попало больше человек, из которых 35 ранены, а 1 – ликвидирован.

Однако кажется, что россиянину их совершенно не жалко. Более того, он утверждает, что оккупанты сами виноваты, ведь сплотились возле машины, по которой и ударили ВСУ.

Положение в армии России на фронте

В армии России есть и другая проблема – ужасное отношение командования, которому откровенно плевать на своих же. Так, иногда оно бросает своих солдат на произвол судьбы, а тех, кто пытается убежать, встречают кадыровцы. Они не пропускают российских солдат через блокпосты обратно.

Так что если командованию безразлично на живых, то на мертвых и подавно. Оно открыто запрещает забирать мертвых россиян с поля боя, ведь тогда не придется выплачивать "гробовые" их родственникам.

Более того, списывают на тех, кто "без вести пропал", оккупантов, которые и сами выходят на связь и жалуются родным, что их покинули в украинских лесах.

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