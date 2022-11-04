Многих ликвидировали ВСУ, за другими следят кадыровцы: перехват разговора оккупанта

Оккупант, который рвался убивать украинцев и сейчас воюет на Донецком направлении, не очень доволен положением в своем подразделении. Его телефонный звонок удалось перехватить спецслужбам Украины.

Он жалуется, что подразделениям не хватает не только техники, в том числе раций, но и даже продовольствия. В ГУР сообщили, что сейчас россиянин находится недалеко от Кременной Луганской области.

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Проблемы оккупантов

Вместо того, с автоматами и патронами к ним у подразделения проблем нет, ведь, по словам самого оккупанта, они там "валяются на каждом шагу". Однако он сам понимает, что только от них толку мало.

Также у россиян есть и другие проблемы: командование их покинуло, а за перемещением мобилизованных следят кадыровцы. Поэтому даже в ближайший город, расположенный в 80 километрах от дислокации, они не могут отправиться. И дело не в транспорте, а в том, что из-за блокпостов солдат не выпускают чеченцы — такие же оккупанты.

В живых осталось 35

Также из разговора стало известно, что вместе с оккупантом мобилизовали до 1000 человек, однако многих ВСУ уже ликвидировали. В частности, непосредственно в его взводе из строя выбыли по меньшей мере 24 захватчика:

20 человек ранили,

4 человека "отправили на концерт к Кобзону".

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Оккупанты жалуются на свое положение: последние новости

Оккупанты жалуются, что ВСУ значительно лучше укомплектованы и превосходят их по качеству артиллерии. Так, после очередного огня "арты" выживает 1 захватчик из 20.

Следовательно, россияне ежедневно несут огромные потери в Украине. Один из них рассказал, что в его подразделении каждый день погибает по 20 – 30 солдат.

Однако руководству России свои военные традиционно безразличны, а потому им буквально приходится выживать и идти с автоматами против танков. Один из них решился на побег, однако его поймали.

По состоянию на 4 ноября в Украине ВСУ ликвидировали уже 74 840 захватчиков , 840 из которых только за последние сутки.