"Такое по телевизору не показывают": оккупанты хвалятся, что выжигают в Украине все "фосфором"

ГУР перехватило очередной телефонный разговор русского солдата с отцом. Оккупант рассказывает о войне в Украине и хвастается, что выжигает наши земли фосфорными бомбами.

Российский военнослужащий из-под Кременной в Луганской области рассказывает отцу о том, как они воюют с НАТО, потому что "Польша хочет забрать у Украины Калининград". Кроме того, оккупант уже традиционно жалуется на обстрелы ВСУ.

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В Украину кинули "барсов" и "вагнеровцев"

Оккупант рассказывает отцу, что его подразделение находится на передовой, а за ними сидят "барсы". Однако, по словам наемника, "там их около 7 человек, да еще и пенсионеров".

Россиянин говорит, что вместе с ним воюют и заключенные "вагнеровцы". Хотя наемникам Пригожина хватило духа всего на 5 дней. По словам оккупанта, после этого больше их никто не видел.

Захватчик хвастается, что выжигает украинскую землю "фосфором": смотрите видео

Оккупанты на самом деле воюют против Польши

Российский солдат жалуется на отсутствие вооружения и приводит в пример Украину. Ведь западные партнеры снабжают нашим военным оружие и боеприпасы.

Кроме того, оккупант говорит, что Польша хочет забрать территорию Калининграда у Украины.

Воюем не с Украиной, а с Америкой на территории Украины, с НАТО,

– резюмировал свою гипотезу россиянин.

Россияне обстреливают Украину "фосфором"

Российский военнослужащий хвалится отцу, что у его подразделения есть фосфорные бомбы, которые выжигают все вокруг. Время от времени они обстреливают украинские территории.

По словам оккупанта, даже в укрытии люди умирают под действием "фосфора", ведь температура химикатов достигает 4 тысяч градусов. Однако он отметил, что и этого вооружения осталось мало.

Захватчики звонят родным и жалуются на службу

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

Тенденция списывания своих же в России уже длится не первый день. Так, в русских военкоматах рассказывают родственникам мобилизованных басни, что те якобы пропадают без вести. И это при том, что сами мобилизованные выходят на связь и жалуются родным, оставленным в украинских лесах.

Командованию абсолютно безразлично своих подчиненных. Недавно 19 мобилизованных погибли в один день, однако их местные власти на это никак не отреагировали .

Если же захватчики понимают, что не хотят воевать в Украине и пытаются вернуться назад – их встречают кадыровцы. Они не пропускают русских солдат из-за блокпостов назад.