"Прижигай зеленкой": украинская разведка перехватила разговор оккупантов о жутком "лечении"

Украинская разведка обнародовала новый отрывок перехватного разговора российских военных, в котором оккупант жалуется на некроз ноги после ранения. Вместо медицинской эвакуации командир посоветовал ему "прижигать" омертвевшие ткани зеленкой и пообещал сбросить антибиотики.

Об этом сообщили в ГУР.

Что известно о жутких методах лечения в оккупационной армии?

Новый перехват разговора российских военных свидетельствует о критических проблемах с медицинским обеспечением в оккупационной армии.

В записи военнослужащий 40-й отдельной бригады морской пехоты России рассказывает, что после ранения ноги из-за отсутствия своевременной медицинской эвакуации у него начался некроз. По его словам, ткани продолжают отмирать, и он опасается, что конечность придется ампутировать. Оккупант сообщает, что почернение уже охватило пальцы, а процесс распространяется дальше на мышцы и сухожилия. Он отмечает, что медики якобы говорят о неизбежности ампутации. В ответ командир не предлагает ни эвакуацию, ни квалифицированную медицинскую помощь. Вместо этого он советует "прижигать" омертвевшие ткани зеленкой и обещает сбросить антибиотики.

В ГУР отмечают, что этот перехват в очередной раз демонстрирует реальное состояние медицинского обеспечения российских оккупационных войск, где даже тяжелораненые военные часто остаются без надлежащей помощи и эвакуации.

Новый перехват ГУР: смотрите видео

Напомним, в конце зимы украинская разведка обнародовала перехват разговора российских военных, свидетельствующий о жестоком отношении командования к раненым. В записи оккупант жалуется на тяжелые ранения и сильные обморожения рук, которые начали гноиться, и просит разрешения получить медицинскую помощь. Однако командир в грубой форме отказывает и приказывает ему возвращаться на позиции.

Несмотря на риск потери конечностей, российское командование заставляет военнослужащего выполнять боевую задачу, игнорируя его состояние. По данным ГУР, это в очередной раз демонстрирует пренебрежение российского командования к жизни и здоровью своих солдат.