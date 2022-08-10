"Да валите всех, на**й": СБУ обнародовала данные еще одного оккупанта, который зверствовал на Киевщине

Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором российский оккупант приказал расстрелять гражданских. Также спецслужбы нашли выжившего мужчину.

Украинская спецслужба собрала полную доказательную базу этого оккупанта и уже сообщила ему о подозрении. Так, старший лейтенант вооруженных сил России Антон Струев с позывным "Беркут" подозревается по статье – нарушение законов и обычаев войны.

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Перехват разговора захватчика

СБУ собрала доказательства, что оккупант Струев лично отдавал приказы о расстреле мирных жителей во время оккупации села Броварского района Киевщины.

В перехвате можно услышать, что "Беркут" дает подчиненному этот преступный приказ:

Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!

К тому же оккупант не ограничивался только приказами. В селах Мокрец и Заворичи он лично пленял безоружных мирных жителей и жестоко, с применением пыток, допрашивал их. Он требовал предоставить информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах Теробороны и патриотически настроенных односельчанах.

22 марта после одного из таких жестких допросов подчиненные "Беркута" взяли на прицел местного жителя, случайно оказавшегося рядом. В момент, когда гражданский повернулся к ним спиной, Струев отдал приказ стрелять в него. оккупанты оставили мужчину умирать.

После тяжелого ранения он выжил. Он опознал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.

СБУ перехватила, как военный россии приказал расстрелять гражданских: смотрите видео

Что известно об оккупанте

Как сообщили в Офисе Генпрокурора , этот офицер вооруженных сил российской федерации на официальном сайте минобороны России отмечен за мужество и героизм в том, что участвовал в военной агрессии против Украины.



Оккупант Антон Струев / фото СБУ

Важные перехваты СБУ

Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских кафиров о массовом убийстве пленных в Оленовке. Один из оккупантов заявляет, что российская пропаганда лжет, никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

В перехваченном телефонном разговоре захватчиков командир российской разведроты жалуется другу на собственное положение на Харьковщине и завидует "ювелирной" работе украинских военных.

Кроме того, в еще одном разговоре боевики из псевдореспублики признали, что ВСУ развеяли миф о "непобедимой армии россии".

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