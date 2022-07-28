"Чечня и Афганистан – ясельки": оккупант пожаловался жене на "ужас в Украине"

Главное управление разведки продолжает перехватывать разговоры оккупантов со своими родными. В сеть попало новое видео, на котором очередной россиянин жалуется жене на ужасы в Украине.

захватчик начал разговор с женой с критики российских властей и военного командования. В ответ женщина попросила его не говорить об этом во время телефонного разговора, ведь они прекрасно знают о позициях друг друга.

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россиянин заявил, что Афганистан – это ясли, по сравнению с Украиной

оккупант рассказал жене об "успешном" пребывании в Украине чеченского батальона "Восток".

Приехали, получили п**ды и уехали. Все, е**ть. Неделя, н**уй е**ть,

– жалуется россиянин.

В свою очередь, женщина тоже рассказала мужу последние новости. По ее словам, ростовскую часть полностью разгромили.

"Там практически никого не осталось. И сейчас туда набор очень большой. Всех подряд берут. Я имею в виду всех военных. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически всю часть разгромили", – отметила россиянка.

В ответ оккупант стал жаловаться на свою трудную судьбу.

"Здесь вообще пи**ец, я тебе говорю, Ника. Чеченская и афганская (войны – 24 канал) вместе – это ясельки", – заявил захватчик.

В конце разговора россиянка посоветовала мужчине быть осторожным. На что тот ответил, что он осторожен как ленивец.

Оккупант жалуется жене на ужасы в Украине: видео 18+ (присутствует ненормативная лексика):

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