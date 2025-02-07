"Надо коня покупать": россияне жалуются на удары по своим НПЗ

Россиянам все больше "не нравится" атаки украинских дронов на их нефтеперерабатывающие заводы. Некоторые жители России даже шутят о необходимости перехода на конный транспорт.

ГУР перехватила разговор российских граждан в Брянской области России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Как россияне жалуются на удары по НПЗ

Один из граждан РФ в разговоре жалуется, что из-за ударов украинских сил серьезно пострадала российская нефтеперерабатывающая отрасль.

46 процентов нефтеперерабатывающих заводов в России уничтожено на сегодняшний день. Вот так, надо коня покупать,

– высказался россиянин.

Кроме этого, он вспомнил и об атаке по заводу "Кремний Эл" в Брянской области, который является ключевым производителем микроэлектроники для военно-промышленного комплекса России.

"По Брянску попало шесть ракет. Шесть беспилотников по кремниевому заводу ("Кремний Эл" – 24 Канал) остановлен завод. Шесть попало прямо по заводу", – добавляет гражданин России.