Главное, чтобы не "Путинленд", – Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса
- Владимир Зеленский, комментируя термин "Донниленд", заявил, что во время переговоров использует официальные названия регионов, такие как "Донецкая область" и "Луганская область".
- Президент отметил, что главное, чтобы эти области оставались украинской землей, а не стали "Путинлендом".
Владимир Зеленский ответил на слухи об идее назвать часть Донбасса "Донниленд" в честь Дональда Трампа. Глава государства, что во время переговоров использует только официальную терминологию и названия регионов.
Об этом президент Украины сказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.
К теме Мы не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли, – Мельник в ООН о Донбассе
Что сказал Зеленский относительно "Донниленда"?
Владимир Зеленский отметил, что во время его переговоров с американской стороной он не использует других терминов, чем "Донецкая область", "Луганская область", "Донбасс", "территория Украины".
"Других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано", – сказал украинский лидер.
Относительно других названий президент отметил, что не может комментировать любые диалоги различного характера между сторонами.
На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область – оставалась украинской землей, так оно и есть. Чтобы не было "Путинленда". Вот это мне кажется самое главное,
– резюмировал Зеленский.
Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с "Доннилендом" – это политический троллинг, кринж. Украинская сторона, по мнению эксперта, однозначно точно понимает, что она никогда не пойдет на то, чтобы отдать часть Донбасса россиянам.
Откуда взялась информация о "Донниленде"?
Журналисты The New York Times в одном из своих материалов писали, что Украина на переговорах с США якобы в шутку обсуждала идею назвать часть Донбасса в честь Дональда Трампа – "Донниленд". Это рассматривали, как дипломатический инструмент, чтобы склонить американского президента на свою сторону.
По информации журналистов, украинский переговорщик якобы разработал символику – зелено-золотой флаг и гимн, созданные с использованием искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. В то же время в медиа не уточнили, видели ли это американские представители.
Со всем тем, Украина не готова уступать России Донетчиной, Луганщиной или любой другой нашей территорией. Владимир Зеленский заявил, что добровольный выход украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей будет стратегическим проигрышем для Украины.