Главное, чтобы не "Путинленд", – Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса
22 апреля, 19:37
Обновлено - 19:54, 22 апреля

Главное, чтобы не "Путинленд", – Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский, комментируя термин "Донниленд", заявил, что во время переговоров использует официальные названия регионов, такие как "Донецкая область" и "Луганская область".
  • Президент отметил, что главное, чтобы эти области оставались украинской землей, а не стали "Путинлендом".

Владимир Зеленский ответил на слухи об идее назвать часть Донбасса "Донниленд" в честь Дональда Трампа. Глава государства, что во время переговоров использует только официальную терминологию и названия регионов.

Об этом президент Украины сказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно "Донниленда"?

Владимир Зеленский отметил, что во время его переговоров с американской стороной он не использует других терминов, чем "Донецкая область", "Луганская область", "Донбасс", "территория Украины".

"Других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано", – сказал украинский лидер.

Относительно других названий президент отметил, что не может комментировать любые диалоги различного характера между сторонами.

На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область – оставалась украинской землей, так оно и есть. Чтобы не было "Путинленда". Вот это мне кажется самое главное, 
– резюмировал Зеленский.

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с "Доннилендом" – это политический троллинг, кринж. Украинская сторона, по мнению эксперта, однозначно точно понимает, что она никогда не пойдет на то, чтобы отдать часть Донбасса россиянам.

Откуда взялась информация о "Донниленде"?

  • Журналисты The New York Times в одном из своих материалов писали, что Украина на переговорах с США якобы в шутку обсуждала идею назвать часть Донбасса в честь Дональда Трампа – "Донниленд". Это рассматривали, как дипломатический инструмент, чтобы склонить американского президента на свою сторону.

  • По информации журналистов, украинский переговорщик якобы разработал символику – зелено-золотой флаг и гимн, созданные с использованием искусственного интеллекта, в частности ChatGPT. В то же время в медиа не уточнили, видели ли это американские представители.

  • Со всем тем, Украина не готова уступать России Донетчиной, Луганщиной или любой другой нашей территорией. Владимир Зеленский заявил, что добровольный выход украинских военных с территорий Донецкой и Луганской областей будет стратегическим проигрышем для Украины.