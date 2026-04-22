Главное, чтобы не "Путинленд", – Зеленский ответил на слухи о переименовании Донбасса

Владимир Зеленский ответил на слухи об идее назвать часть Донбасса "Донниленд" в честь Дональда Трампа. Глава государства, что во время переговоров использует только официальную терминологию и названия регионов.

Об этом президент Украины сказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский относительно "Донниленда"?

Владимир Зеленский отметил, что во время его переговоров с американской стороной он не использует других терминов, чем "Донецкая область", "Луганская область", "Донбасс", "территория Украины".

"Других терминов нет, соответственно есть документы, в которых все это указано", – сказал украинский лидер.

Относительно других названий президент отметил, что не может комментировать любые диалоги различного характера между сторонами.

На мой взгляд, главное, чтобы Донецкая область, Луганская область – оставалась украинской землей, так оно и есть. Чтобы не было "Путинленда". Вот это мне кажется самое главное,

– резюмировал Зеленский.

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала отметил, что ситуация с "Доннилендом" – это политический троллинг, кринж. Украинская сторона, по мнению эксперта, однозначно точно понимает, что она никогда не пойдет на то, чтобы отдать часть Донбасса россиянам.

