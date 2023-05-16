Вслед за Литвой и Польшей: в Латвии тоже хотят переименовать Калининград
Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала переименовать русский Калининград. Комиссия предложила использовать историческое балтийское или германское название города.
Соответствующее объявление комиссия разместила 15 мая. Это предложение уже отреагировали в Литве и Польше.
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Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо русского названия "Калининград" на обозначение соответствующего русского эксклава, - говорится в тексте.
Глава МИД Латвии уже прокомментировал решение комиссии короткой фразой "Итак, Караляучи".
Реакция Литвы и Польши
9 мая в Польше официально изменили названия города Калининград и Калининградской области России, которая территориально оторвана от государства-агрессорки и располагается в Европе. Комиссия по стандартизации географических наименований за пределами Польши вынесла решение официально утвердить и изменить названия города и области. Территориям вернули традиционное наименование Крулевец.
Как отметили в Министерстве развития и технологий Польши, таким образом государство возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием. А отвергает искусственное наименование, которое "не связано ни с самим городом, ни с регионом".
В Литве также сказали, что действующее название относится к русскому нарративу и возникла во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны, то город необходимо переименовать. Более того, они предложили изменить название не только Калининграда, но и Калининградской области, заменив их на Каралючюс.
В Кремле сильно подгорело
Бывший российский президент Дмитрий Медведев назвал поляков "русофобами", а также пожаловался на то, что они хотят всех научить истории. Это задело страну-агрессорку, ведь именно Россия, по их мнению, имеет монополию на сочинение истории.
Бывший глава страны-агрессорки не удержался от псевдоисторических манипуляций и угроз и на этот раз. Он считает, что не должно быть никакой Польши, а вместо нее должна существовать территория с другим названием: Герцогство Варшавское или Королевство Польское в составе Российской Федерации. Как мы видим, имперские кровожадные взгляды у Медведева идут дальше территории Украины.Справка. Калининград – город в России, административный центр Калининградской области. Бывшая столица Восточной Пруссии, аннексированная СССР.