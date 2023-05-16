Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала переименовать русский Калининград. Комиссия предложила использовать историческое балтийское или германское название города.

Соответствующее объявление комиссия разместила 15 мая. Это предложение уже отреагировали в Литве и Польше.

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Экспертная языковая комиссия Латвии при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Караляучи или историческое германское название Кенигсберг вместо русского названия "Калининград" на обозначение соответствующего русского эксклава, - говорится в тексте.

Глава МИД Латвии уже прокомментировал решение комиссии короткой фразой "Итак, Караляучи".

Реакция Литвы и Польши

9 мая в Польше официально изменили названия города Калининград и Калининградской области России, которая территориально оторвана от государства-агрессорки и располагается в Европе. Комиссия по стандартизации географических наименований за пределами Польши вынесла решение официально утвердить и изменить названия города и области. Территориям вернули традиционное наименование Крулевец.

Как отметили в Министерстве развития и технологий Польши, таким образом государство возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием. А отвергает искусственное наименование, которое "не связано ни с самим городом, ни с регионом".

В Литве также сказали, что действующее название относится к русскому нарративу и возникла во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны, то город необходимо переименовать. Более того, они предложили изменить название не только Калининграда, но и Калининградской области, заменив их на Каралючюс.

В Кремле сильно подгорело

Бывший российский президент Дмитрий Медведев назвал поляков "русофобами", а также пожаловался на то, что они хотят всех научить истории. Это задело страну-агрессорку, ведь именно Россия, по их мнению, имеет монополию на сочинение истории.

Бывший глава страны-агрессорки не удержался от псевдоисторических манипуляций и угроз и на этот раз. Он считает, что не должно быть никакой Польши, а вместо нее должна существовать территория с другим названием: Герцогство Варшавское или Королевство Польское в составе Российской Федерации. Как мы видим, имперские кровожадные взгляды у Медведева идут дальше территории Украины.

Калининград – город в России, административный центр Калининградской области. Бывшая столица Восточной Пруссии, аннексированная СССР.