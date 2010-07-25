25 июля, 09:00
В Одесской области переименовали улицы Шухевича, Липы и других героев Украины: выбрали нейтральные названия
Основні тези
- В Одесской области переименовали улицы, названные в честь украинских героев, на нейтральные названия.
- Это касается улиц Дальницкой громады, которые были названы в честь героев войны против России.
Во многих населенных пунктах Одесской области переименовали улицы, которые были названы в честь украинских героев. Теперь им дали "нейтральные названия".
В частности, это задело улицы Дальницкой общины, названным в честь героев войны против России и других деятелей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
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