Думали, что Пушкин – не о современной России: мэр Харькова предлагает изменить название улицы после атак

Россияне в последнее время обстреливают Харьков каждый день. 23 января город накрывали огнем трижды, погибло много жителей. Украину облетело болезненное видео, где люди смотрят на то, как догорает их дом.

Игорь Терехов после обстрелов Харькова предложил изменить название улицы Пушкинской на Григория Сковороды. Впрочем, он не упомянул о том, что в городе есть и одноименная станция метро – возможно, ее тоже переименуют.

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Мэр Харькова предлагает отказаться от имперского наследия

До вчерашнего дня я не спешил с решением сменить название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острее всего за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть,

– написал он.

Где находится улица Пушкинская в Харькове: показываем на карте

Глава города предлагает дать улице имя Григория Сковороды, поскольку его "философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям".

В Харькове в честь Сковороды уже назван педагогический университет. В целом фигура этого странствующего философа является знаковой для Слобожанщины.

По словам Терехова, Сковорода "учил ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас".

Что известно об улице Пушкинской в Харькове

Это одна из центральных улиц протяженностью в пять километров. Название в честь Пушкина получила в 1899 году. На Пушкинской много красивых и исторически ценных построек в разных стилях – более 20 памятников архитектуры. Рядом расположена станция метро "Пушкинская", а относительно недалеко – район Салтовка, который россияне обстреливают больше всего. Ранее недалеко от улицы на площади Поэзии был памятник Пушкину, его демонтировали в ноябре 2022 года.

Россия бьет по Харькову, но город живет несмотря ни на что