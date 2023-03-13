Идея симпатична, – Ткаченко отреагировал на петицию переименования России в Московию

13 марта 2023, 00:23
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Эксперты проработают возможное использование названия "Московия" вместо "Россия". В Минкульте отметили, что им эта идея "симпатична".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире новостного телемарафона заявил, что ему нравится идея переименования России в Московию. Об этом пишет 24 Канал.

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Эксперты рассмотрят возможность переименования России

Министерство культуры обсудит с экспертами возможность и уместность переименования России в Московию.

Очевидно, что оно имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, который решил переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно тогда возникло название "Россия". Таким образом, они с тех пор пытались унести историю Руси-Украины, Киева и убрать ее для Санкт-Петербурга, Москвы, Тундры и всех других мест,
– сказал он.

Ткаченко заметил, что ему идея с переименованием "симпатична", однако в этом вопросе нужны консультации с экспертами.

Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты,
– сказал министр.

Кто и почему предложил вернуть России ее историческое название

  • 23 ноября на сайте президента зарегистрировали петицию по переименованию России в Московию. Автор Шахворостова Валерия указала, что историческим названием России является именно Московия.
  • Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси, ведь для иностранцев названия "Rus" (как сказывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" выглядят почти тождественно. Это приводит к путанице на международном уровне.
  • Петиция набрала 25 тысяч подписей и дошла до президента. Отвечая на нее, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать вопрос с привлечением научных учреждений.
  • Тем временем в Москве загорелось. Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что эта петиция – еще одно свидетельство того, что Украину стремятся превратить в "анти-Россию" и назвала Зеленского "бункерным".

Автор: Анастасія Кушпіт