Идея симпатична, – Ткаченко отреагировал на петицию переименования России в Московию

Эксперты проработают возможное использование названия "Московия" вместо "Россия". В Минкульте отметили, что им эта идея "симпатична".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире новостного телемарафона заявил, что ему нравится идея переименования России в Московию. Об этом пишет 24 Канал.

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Эксперты рассмотрят возможность переименования России

Министерство культуры обсудит с экспертами возможность и уместность переименования России в Московию.

Очевидно, что оно имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, который решил переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно тогда возникло название "Россия". Таким образом, они с тех пор пытались унести историю Руси-Украины, Киева и убрать ее для Санкт-Петербурга, Москвы, Тундры и всех других мест,

– сказал он.

Ткаченко заметил, что ему идея с переименованием "симпатична", однако в этом вопросе нужны консультации с экспертами.

Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты,

– сказал министр.

Кто и почему предложил вернуть России ее историческое название