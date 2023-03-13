Идея симпатична, – Ткаченко отреагировал на петицию переименования России в Московию
Эксперты проработают возможное использование названия "Московия" вместо "Россия". В Минкульте отметили, что им эта идея "симпатична".
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире новостного телемарафона заявил, что ему нравится идея переименования России в Московию. Об этом пишет 24 Канал.
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Эксперты рассмотрят возможность переименования России
Министерство культуры обсудит с экспертами возможность и уместность переименования России в Московию.
Очевидно, что оно имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, который решил переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно тогда возникло название "Россия". Таким образом, они с тех пор пытались унести историю Руси-Украины, Киева и убрать ее для Санкт-Петербурга, Москвы, Тундры и всех других мест,
– сказал он.
Ткаченко заметил, что ему идея с переименованием "симпатична", однако в этом вопросе нужны консультации с экспертами.
Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты,
– сказал министр.
Кто и почему предложил вернуть России ее историческое название
- 23 ноября на сайте президента зарегистрировали петицию по переименованию России в Московию. Автор Шахворостова Валерия указала, что историческим названием России является именно Московия.
- Инициатор также подчеркнула, что смена названия дала основания для дальнейшего захвата истории (Киевской) Руси, ведь для иностранцев названия "Rus" (как сказывалась Киевская Русь на картах) и "Russia", "Russie", "Russland" выглядят почти тождественно. Это приводит к путанице на международном уровне.
- Петиция набрала 25 тысяч подписей и дошла до президента. Отвечая на нее, Владимир Зеленский обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать вопрос с привлечением научных учреждений.
- Тем временем в Москве загорелось. Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что эта петиция – еще одно свидетельство того, что Украину стремятся превратить в "анти-Россию" и назвала Зеленского "бункерным".