"Перекресток между тремя государствами": Данилов говорит, что есть проблемная точка на границе

В Совете нацбезопасности и обороны высказались о миграционном кризисе в соседних странах. Там предупредили, что проблемная точка есть и на украинской границе.

Соответствующее заявление сделал секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов. Он заверил, что ситуация находится под контролем, но конкретное место не назвал.

Обратите внимание На границе Польши и Беларуси находится до 15 тысяч мигрантов, – Данилов

На перекрестке Беларуси, Польши и Украины

Данилов отметил, что эту проблемную точку накануне посетили глава МВД Денис Монастырский, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, руководитель Нацполиции Игорь Клименко и глава Нацгвардии Юрий Лебедь. Они обсудили отработку действий по защите от вероятной попытки прорыва украинской границы.

Сегодня Монастырский находился непосредственно на месте, где у нас проблемная точка. Там, где пересечение белорусско-польско-украинской границы,

– объяснил он.

Ранее министр внутренних дел заявил, что есть около 10 участков границы, через которые мигранты могут попытаться прорваться в Украину. Именно поэтому их будут усиливать прежде всего не только пограничниками, но и силами Национальной гвардии и Национальной полиции.

Монастырский поехал на Волынь

Накануне глава украинского МВД Денис Монастырский проверил состояние охраны государственной границы с Беларусью на Волыни. Дополнительно ее будут охранять 8500 военных. Также чиновник сообщил, что уже в ближайшее время Украина проведет там учения территориальной обороне возле границы с Беларусью.