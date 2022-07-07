Коренной перелом в войне уже наступил, – Цымбалюк об оперативной паузе россиян

Россияне объявили об оперативной паузе, не обязательно верить в эти слова, интересна сама риторика. Еще немного и они в качестве "жеста доброй воли" будут убегать в Москву.

Об этом 24 каналу рассказал журналист Роман Цымбалюк. Он также отметил, что, по его мнению, определенный перелом в войне уже произошел.

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А что касается лендлиза, то он вовсю заработает в октябре. Оружие постоянно поступает в Украину, вопрос только в том, что нужно научить большое количество украинских военных, говорит журналист.

По-моему, коренной перелом в войне уже произошел,

– отмечает Роман Цымбалюк.

"Не говорю о том, что у них нет больше сил до наступления. Еще часть украинских городов оккупанты могут захватить, но они ежедневно дохнут в Украине", – добавляет журналист.

Продуктивные контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 7 июля ВСУ юбилейный 25-й раз успешно ударили по скоплению техники оккупантов в Чернобаевке. По состоянию на 15:37 там продолжался пожар – детонировали боеприпасы врага.

В вечернем обращении от 6 июля Владимир Зеленский заверил, что украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонщине и в Запорожской области. Он призвал распространять среди жителей временно оккупированных территорий Юга правду – за них борются.

Херсонские партизаны недавно уничтожили вражеский склад боеприпасов у местного железнодорожного вокзала. Анонимный партизан записал обращение, в котором разоблачил 2 локации размещения российских оккупантов – их, по словам активиста, вскоре уничтожат либо сами партизаны, либо ВСУ.

В Херсонской области 5 июля ВСУ успешно отбили контратаку усиленного взвода противника возле Лозового, оккупанты понесли потери. Кроме того, украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению захватчиков возле населенного пункта Правдино, что в Белозерской поселковой общине области.

Евгений Рыщук обратился к жителям Олешковской общины и остальным временно оккупированным территориям Херсонской области. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продвигаются в регионе и мирным жителям следует обезопасить себя от вероятных боевых действий, при этом не способствовать действиям захватчиков.

К слову, чиновник призвал жителей Херсонской области не быть живой рожью для российских оккупантов в регионе и как можно быстрее эвакуироваться.

Роман Цымбалюк об успехах наших военных: смотрите видео