Перелом войны или ворота в ядерный ад: чем обернется уничтожение Керченского моста

Слова генерала Дмитрия Марченко о том, что Керченский мост может быть разрушен украинскими Вооруженными Силами в случае, если Украина получит необходимое оружие от западных союзников, конечно, еще долго будут темой для комментариев военных наблюдателей и экспертов.

Три задания Керченского моста

Действительно ли Украина может разрушить Керченский мост? Каковы последствия этого решения украинского военного командования? Уничтожение этого моста поможет освобождению юга Украины и Крыма? Все эти вопросы, конечно же, будут неотложными в момент, когда украинские Вооруженные Силы смогут перейти в контрнаступление именно на южном направлении.

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Однако если мы все же надеемся, что Украина будет государством в границах 1991 года, а не в 2014 или даже в 2022-го, о судьбе Керченского моста действительно нужно думать. Мы уже видим, что это не гражданский объект.

Когда Керченский мост проектировался, президент РФ Владимир Путин представил его именно как связь России с так называемым "новым федеральным округом". Однако на самом деле связь нужна российскому правителю совсем в других целях, чем продекларировано.

Первая цель – это была коррупционная. Ведь строителями Керченского моста были ближайшие соратники Владимира Путина, с которыми он дружил еще со своих юношеских лет. И очевидно, что эти деньги, которые российский государственный бюджет выделил на строительство Керченского моста, пошли в карман самого российского президента и его ближайшего окружения.

Второй момент был доказать Западу, что санкции, введенные против РФ в 2014 году, после оккупации Крыма, не срабатывают. Ведь без западных технологий, уже находившихся под санкциями, Керченский мост просто не мог бы быть достроен. Однако Россия просто украла знаменитые турбины у концерна Siemens. Может быть, с молчаливого согласия самого концерна. И что? Никаких реальных последствий этих действий российского политического руководства и строивших Крымский мост соратников Путина не произошло.

Следующий момент – логистический. После строительства Крымского моста было продемонстрировано, что он может являться весьма важным маршрутом между территорией РФ и оккупированного Крыма, однако он не заменяет реальную связь Крыма с материком. Что крымская экономика, крымское сельское хозяйство деградируют без связи.

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Пазл нового СССР

И, конечно же, решение об оккупации Херсонщины и то, что Херсонщину хотят присоединить к РФ, стало ответом на вопрос – а зачем нужен Крымский мост? Конечно, не для Крыма, а для того, чтобы создать логистический маршрут для оккупации Украины. Для того чтобы по этому Крымскому мосту можно было везти оружие, переправлять военных. Именно с этой целью Владимир Путин и его преступное окружение задумались о строительстве такого моста.

Потому что без него оккупировать украинский юг было бы гораздо труднее. А оккупация украинского юга с последующим выходом на границы с оккупированным еще в начале 90-х годов прошлого века Приднестровьем, последующей оккупацией Республики Молдова является одной из стратегических целей российского президента Владимира Путина, который задумывается о полной оккупации бывших советских республик и воссоздании Советского Союза. На той территории, где человеконенавистническое государство располагалось до своего краха в 1991 году.

Так что считать, что Крымский мост действительно нужен как экономический маршрут или маршрут для передвижения людей – мне кажется, об этом уже можно не говорить.

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Все мосты должны быть сожжены

Это раньше говорили, что Крымский мост может понадобиться даже после освобождения Крыма от русско-нацистских оккупантов. Сейчас нужно уяснить – между Россией и Украиной должна вырасти цивилизационная стена. И с точки зрения проведения государственной границы, и с точки зрения цивилизационного диалога, и, конечно же, с языковой точки зрения.

Я надеюсь, что мы еще увидим Крым, который будет разговаривать на украинском и крымскотатарском языках, а не на языках захватчиков, которые пришли сюда сначала с преступными войсками Екатерины II и жгли библиотеки и дворцы. А во второй раз – с преступными войсками Владимира Путина и снова уничтожали культурные ценности.

Нечего с чем объединять – нужно отделаться, нужно создавать условия, при которых после украинской границы будет настоящая цивилизационная пустота. По крайней мере, для нас.

А если кто-то захочет общаться с российским государством, если кто-то не будет осознавать его преступный характер, ну так, извините, не при нашем содействии. Не через нашу территорию, не через наше воздушное пространство. Все это должно быть для России закрыто на долгие десятилетия. Вплоть до тех пор, пока российское государство не принесет извинения за свои преступления, не выплатит соответствующие репарации, не отстанет от нас со своим "русским мерой" и своей культурной экспансией.

Вот когда все это закончится раз и навсегда, тогда, возможно, через 30-40 лет, можно будет подумать о каких-то мостах. Но не в Крым.

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Дорога к ядерному аду уже проложена

Конечно, можно уже сейчас говорить о том, что именно разрушение Крымского моста может изменить характер войны, тогда президент РФ Владимир Путин потянется к ядерной кнопке. Однако скажем откровенно – такой характер войны может измениться в любую минуту, когда российский президент решит, что для покорения Украины или не только Украины можно перевести войну на уровень ядерного конфликта.

Человечество просто должно сознательно готовиться к такому повороту событий. И граждане Украины должны понять, что наша страна воюет с ядерным государством. И здесь также возможны разные повороты. Однако эта история уже не о Крымском городе, а о том, что ожидает человечество в ближайшие годы или десятилетия.

Если агрессивный режим Путина не обуздать, конечно, опасность ядерного конфликта будет существовать, гибель миллионов людей станет реальностью, и мы будем жить или не жить в совершенно ином мире. Поэтому лучше разрушить один мост, чем жизнь десятков миллионов человек.

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