россияне начинают понимать, что война идет у них – переломный момент уже начался, – Буданов

Кирилл Буданов еще в июне прогнозировал, что в августе случится переломный момент в войне. 24 августа глава разведки ответил на вопрос журналистов, действительно ли это произошло.

Буданов заявил, что переломный момент наступил. При этом он заинтриговал словами о том, что август еще не завершился.

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"Хлопок" в Крыму начался в августе

Глава Главного управления разведки Минобороны отметил, что именно в августе в Крыму начались взрывы. До этого на полуострове было спокойно, а эти "хлопки" и стали переломным моментом в войне. Они ведь ударили по сознанию россиян. Граждане государства-агрессора осознали, что на самом деле их армия не такая уж и сильная, как они представляли, а распиаренная система ПВО не так успешно работает.

Сохранить захваченную украинскую территорию враг действительно не способен. Люди, которые приезжали из россии в Крым и чувствовали себя там хозяевами, наконец-то поняли, что идет война и они тоже могут пострадать от нее.

Переломный момент уже начался, ведь россияне поняли, что война не где-то там на другой части света, а у них,

– объяснил генерал-майор.

Он добавил, что россия очень замедлила темпы наступления. Причины у этого 2:

истощение ресурсов;

морально-психологическая усталость

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Что говорил Буданов в июне

25 июня главный разведчик страны заявил, что с августа 2022 года "состоятся события, которые покажут всему миру начало переломного момента".

При этом он отметил, что Украина вернется к границам 1991, а к концу года активные боевые действия снизится практически до нуля. Буданов заверил, что ВСУ вернут контроль над нашими территориями "в обозримом будущем".

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