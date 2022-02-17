Перемещаются ближе к границам Украины, – Пентагон о российских войсках и эскалации.

Ллойд Остин заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск вблизи границ Украины. По его словам, наращивание происходит в последние дни.

Об этом глава Пентагона сообщил по итогам состоявшейся в бельгийском Брюсселе 17 февраля встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

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Мы не видим этого (отвод сил – 24 канал). Напротив, мы видим наращивание сил, тогда как у них уже сконцентрировано более 150 тысяч, причем даже в последние пару дней. Видим, что некоторые из этих войск переместились еще ближе к границе,

– сказал Ллойд Остин.

Он отметил, что Соединенные Штаты и союзники из НАТО следят за ситуацией на границе между Россией и Украиной, в частности, за возможными, по его словам, провокациями с российской стороны.

Пентагон следит за обострением на Донбассе

Ллойд Остин подчеркнул, что Пентагон следит за обострением ситуации на Донбассе и собирает данные.

Мы видели сообщения об обстрелах (на Донбассе – 24 канал) и они вероятно вызывают беспокойство. Мы все еще собираем информацию,

– указал министр обороны США.

Он добавил, что, по мнению США, Россия может попытаться спровоцировать кризисные ситуации по Украине.

Россия стягивает войска к границам Украины

Министр обороны Украины ранее заявлял, что вероятность нового вторжения России – низкая.

В то же время Алексей Резников проинформировал, что у наших границ расположено около 140 тысяч российских военных. Однако, по его словам, там нет ударных групп.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

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В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы стать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!