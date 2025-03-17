Россия должна предоставить американцам официальный ответ относительно перемирия, – Сибига

Украина согласилась на предложение США о 30-дневном всеобъемлющем перемирии. В то же время российская сторона до сих пор не предоставила ответа американцам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в интервью "РБК-Украина".

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Что сказал Сибига о позиции России относительно перемирия

Андрей Сибига отметил, что дипломатически мяч сейчас на российской стороне относительно того, хочет ли страна-агрессор соглашаться на перемирие. Сейчас как в Вашингтоне, так и в Киеве ждут ответа от россиян, но ответа без условий.

Дождемся официального ответа, потому что на сегодня его нет. Но однозначно мы исходим из того, что никаких дополнительных условий не должно выдвигаться,

– сказал глава МИД.

Он отметил, что Украина приняла предложение американской стороны и соответственно зеркально российская сторона должна поступить так же.

"Есть различные официальные формы подтверждения позиции государства. По состоянию на сегодня этого нет. Это подтверждение должно быть предоставлено напрямую американской стороне", – резюмировал Сибига.

К слову, Андрей Сибига отметил, что Киев обсуждает возможность международного мониторинга перемирия с Европой и США. В то же время министр отметил, что это временное перемирие, а не замороженный конфликт.