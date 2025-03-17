Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що сказав Сибіга про позицію Росії щодо перемир'я

Андрій Сибіга наголосив, що дипломатично м'яч зараз на російській стороні щодо того, чи хоче країна-агресорка погоджуватися на перемир'я. Наразі як у Вашингтоні, так і у Києві чекають відповіді від росіян, але відповіді без умов.

Дочекаймось офіційної відповіді, тому що станом на сьогодні її немає. Але однозначно ми виходимо з того, що жодних додаткових умов не повинно висуватися,

– сказав глава МЗС.

Він зауважив, що Україна прийняла пропозицію американської сторони й відповідно дзеркально російська сторона має вчинити так само.

"Є різні офіційні форми підтвердження позиції держави. Станом на сьогодні цього немає. Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", – резюмував Сибіга.

До слова, Андрій Сибіга зазначив, що Київ обговорює можливість міжнародного моніторингу перемир'я з Європою та США. Водночас міністр зауважив, що це тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт.