В России устанавливают условия, чтобы безосновательно обвинить Украину в нарушении перемирия, – ISW

Российские чиновники готовят почву для безосновательных обвинений Украины в нарушении одностороннего режима прекращения огня. К такой тактике Кремль уже прибегнул во время предыдущих объявлений "перемирия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Как Россия использует объявленное "перемирие"

Владимир Путин объявил перемирие с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. Однако российские чиновники уже устанавливают условия, чтобы безосновательно обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 апреля заявил, что это перемирие должно стать "началом прямых переговоров без предварительных условий", но при этом назвал предложенное США и Украиной 30-дневное перемирие "предварительным условием".

Лавров подтвердил отказ Путина от долгосрочного прекращения огня, поскольку, по его словам, такое перемирие требует "широких мер мониторинга".

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков 29 апреля заявил, что украинское правительство якобы не контролирует все военные подразделения, а потому не сможет гарантировать соблюдение перемирия с 8 по 11 мая. Подобным образом Путин уже объявлял одностороннее пасхальное перемирие, и Россия последовательно обвиняла Украину в нарушениях режима тишины, без подтверждений своих заявлений.

Украина, в отличие от России, поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по 30-дневному временному прекращению огня или более постоянному прекращению огня,

– отметили в ISW.

По словам аналитиков, Кремль использует односторонние соглашения о прекращении огня для достижения информационных и боевых преимуществ в Украине и для поддержания иллюзии, что Россия заинтересована в содержательных мирных переговорах.

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина еще 11 марта ответила положительно на американское предложение полной тишины. Однако Россия постоянно все это отвергает, манипулирует миром, и пытается обмануть США.