Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Як Росія використовує оголошене "перемир'я"

Владімір Путін оголосив перемир'я з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. Однак російські чиновники вже встановлюють умови, щоб безпідставно звинуватити Україну в порушенні режиму припинення вогню.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров 29 квітня заявив, що це перемир'я має стати "початком прямих переговорів без попередніх умов", але при цьому назвав запропоноване США й Україною 30-денне перемир'я "попередньою умовою".

Лавров підтвердив відмову Путіна від довгострокового припинення вогню, оскільки, за його словами, таке перемир'я вимагає "широких заходів моніторингу".

Прессекретар очільника Кремля Дмітрій Пєсков 29 квітня заявив, що український уряд нібито не контролює всі військові підрозділи, а тому не зможе гарантувати дотримання перемир'я з 8 по 11 травня. Подібним чином Путін вже оголошував одностороннє великоднє перемир'я, і Росія послідовно звинувачувала Україну в порушеннях режиму тиші, без підтверджень своїх заяв.

Україна, на відміну від Росії, підтримує пропозиції президента США Дональда Трампа щодо 30-денного тимчасового припинення вогню або більш постійного припинення вогню,

– наголосили в ISW.

За словами аналітиків, Кремль використовує односторонні угоди про припинення вогню для досягнення інформаційних та бойових переваг в Україні та для підтримки ілюзії, що Росія зацікавлена ​​в змістовних мирних переговорах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ще 11 березня відповіла позитивно на американську пропозицію повної тиші. Однак Росія постійно все це відкидає, маніпулює світом, та намагається обманути США.