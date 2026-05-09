Вопрос нескольких дней: эксперты разобрали, что готовит Россия и как может использовать перемирие

На период с 9 по 11 мая между Украиной и Россией было объявлено временное прекращение огня. В России особое внимание уделили безопасности мероприятий в Москве, в частности параду на Красной площади, традиционно проводимому ко "дню победы".

В Киеве отметили, что ответ Украины будет зависеть от действий российской стороны: в случае отсутствия обстрелов украинские силы также будут придерживаться режима тишины. Военные и политические эксперты для 24 Канала разобрали о чем свидетельствуют действия России накануне перемирия, какова вероятность его срыва и к каким подлым действиям может прибегнуть Владимир Путин.

К теме В первую ночь "перемирия": вражеские войска атаковали Украину баллистикой и 43 ударными БПЛА

Почему в России заистерили?

По мнению военного эксперта и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, заявления Кремля о "перемирии" накануне 9 мая свидетельствовали прежде всего о страхе российских властей перед возможными ударами по Москве во время парада на Красной площади.

Если же ударов по Москве не было, это может означать, что украинская сторона получила определенные выгодные предложения или гарантии. В то же время эксперт считает, что угрозы России "ответить ударом по Киеву" имеют характер информационно-психологической операции.

Важно! Президент Зеленский подтвердил договоренность о трехдневном перемирии между Украиной и Россией. Украина гарантировала отсутствие атак по параду в Москве 9 мая, а решение якобы связано с договоренностью об обмене пленными в формате "1000 на 1000". По словам Зеленского, возвращение украинских военнопленных значительно важнее любых символических целей на территории России.

По словам Свитана, возможный удар по российской столице 9 мая стал бы серьезным репутационным ударом для Путина и показал бы слабость российской системы безопасности перед всем миром и собственным населением. Подобный сценарий мог бы усилить внутреннее напряжение в самой России.

А заявления Москвы об "ответных ударах" выглядят цинично, поскольку российские войска и без того регулярно атакуют украинские города, в частности Киев.

В России не на шутку испугались перед 9 мая: смотреть видео

Политолог Владимир Фесенко также считает, что Кремль пытается демонстрировать жесткость угрозами в адрес Украины, однако за этой риторикой все больше заметна нервозность российского руководства.

Главной проблемой для Москвы становится уже не способность давить на Киев, а риск потери контроля над ситуацией в собственной столице. Путин отказался от идеи длительного прекращения огня, которое ранее предлагала Украина, ограничившись коротким "перемирием" на несколько дней.

Угрозы России в отношении центра Киева, в отношении дипломатов и так далее характеризуются тем, что они ничего нового предложить не могут. Давайте будем честными: и по центру били, и массовые удары по Киеву были, и по другим городам. Некоторые украинские города находятся под ударами нон-стоп. И с этой точки зрения Россия не способна серьезно идти на эскалацию,

– подчеркнул он.

Какова вероятность массированной атаки во время перемирия?

Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил, что уменьшение количества запусков "Шахедов" в последние дни не свидетельствует о подготовке России к какой-то особой атаке именно на 8 – 9 мая.

По его словам, оккупанты действуют по привычной схеме: накапливают доступные средства поражения и используют их сразу, как только имеют такую возможность. Россия не берет ни одной паузы в войне и продолжает применять весь арсенал, который способна произвести и подготовить к запускам. Если часть ракет или дронов не используют 9 мая, это не означает уменьшение угрозы, ведь их могут применить позже – после очередного накопления ресурсов.

Эксперт также отметил, что пока нет признаков подготовки принципиально новой волны ударов именно под символические даты. Российские атаки зависят прежде всего от темпов производства, накопления и логистики вооружения, а не от календарных событий.

Будут они использованы 9 мая или потом дополнительные средства будут изготовлены на вражеских заводах, поставлены на пусковые установки и использованы 12 или 14 мая – это, в принципе, ничего не меняет,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Он обратил внимание, что Россия уже сталкивается с определенными ограничениями в проведении массированных атак. Речь идет не только о производстве ракет, но и о недостатке носителей для их запуска. За время полномасштабной войны оккупанты потеряли часть кораблей и самолетов, которые использовались для пусков крылатых ракет.

Особенно это заметно по морским носителям "Калибров", количество которых у россиян существенно сократилось. Кроме того, меньше стало и стратегических бомбардировщиков, в частности Ту-95 и Ту-22. Поэтому Россия иногда может производить больше ракет, чем способна эффективно применить одновременно.

К чему может готовиться Россия: смотреть видео

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк к тому же отметил, что так называемое перемирие с 9 по 11 мая является скорее ситуативной паузой, которая вряд ли перерастет во что-то стабильное.

Теоретически продолжение режима тишины возможно, однако в реальности это маловероятно, ведь подобные решения зависят исключительно от Кремля, который использует такие паузы в собственных военных интересах.

Короткие периоды затишья могут позволять России накапливать ракеты и дроны, чтобы впоследствии нанести более массированные удары. Поэтому, если прекращение огня действительно состоится до 11 мая, это не будет означать снижение угрозы. Наоборот, существует риск усиления атак после завершения "перемирия", ориентировочно 11–12 числа.

Военный также подчеркнул, что подобные паузы не стоит рассматривать как реальное движение к миру. Россия использует их как инструмент перегруппировки и подготовки к следующим ударам, а украинской стороне следует учитывать этот фактор в планировании обороны и работы ПВО.

Заметно ли перемирие на фронте?

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что с приходом весенне-летнего сезона российские войска получили больше возможностей для маскировки и попыток инфильтрации благодаря "зеленке". Несмотря на это эффективность действий оккупантов на фронте в последние месяцы даже снизилась.

В апреле неблагоприятная погода – ливни, штормы и мокрый снег существенно ограничивала использование дронов, из-за чего россияне активно применяли тактику малых групп. При этом накануне 9 мая оккупанты резко увеличили интенсивность штурмовых действий.

Это 44 атакующие действия со стороны россиян в зоне нашей ответственности за сутки. Это много. Обычно 15 – 20. Россияне активно лезли во все стороны: и на Купянск, и на Лиман, и на близком пограничье Харьковщины,

– рассказал Трегубов.

Отдельно он прокомментировал ситуацию с объявленным "перемирием" на 9 мая. Поэтому по состоянию на утро 9 мая в зоне ответственности группировки активных атак со стороны российских войск не фиксировали.

Россия была заинтересована в спокойном проведении парада в Москве, а временное затишье обе стороны могли использовать для ротаций и налаживания логистики, которая из-за активного применения дронов стала значительно сложнее.

Что происходит во время перемирия на фронте: смотреть видео

Что известно об объявленном перемирии 9 мая?

Президент США Дональд Трамп заявил о договоренности о краткосрочном трехдневном перемирии в войне России против Украины, которое также предусматривает возможный обмен пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, и Киев, и Москва согласились на такую инициативу, однако детали реализации остаются неопределенными. В то же время в США отмечают, что это лишь временный шаг и он не означает продвижения к полноценному прекращению войны.

В ночь на 9 мая Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине, применив баллистические ракеты и 43 ударных беспилотника. Украинские силы противовоздушной обороны смогли сбить часть целей, однако в ряде регионов зафиксированы попадания и повреждения инфраструктуры.

Накануне 9 мая Кремль существенно ограничил формат празднований в Москве из-за опасений возможных атак и проблем с безопасностью. Решили провести парад в сокращенном виде, без части военной техники, а также усилили меры ПВО и безопасности в столице. Главной причиной таких решений является страх российских властей перед возможными ударами беспилотников и риском сорвать главное пропагандистское событие года.