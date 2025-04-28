Инициатива о "трех днях перемирия" не случайна: в Кремле есть хитрый расчет

Владимир Путин пытается снова показаться миротворцем и объявил о новом "перемирии" до 9 мая. В Кремле пригрозили, что в случае нарушений со стороны Украины, Россия даст "адекватный и эффективный ответ".

Решение о прекращении огня не было случайным, о чем 24 Каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, Путин решил убить сразу двух зайцев.

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Для чего России новое "перемирие"

Владимир Путин объявил об очередном "перемирии" до 9 мая. Длиться оно должно якобы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Россия пообещала, что все боевые действия на это время будут остановлены, и считает, что Украина должна последовать этому примеру.

Инициатива Кремля прозвучала незадолго после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане. Тогда президент США заявил, что Путину нужно перестать стрелять и сесть за стол переговоров.

Кажется, это прямой ответ Путина на слова Трампа. Он хочет доказать, что, мол, также готов к прекращению огня и готов делать определенные действия. Это классическая российская дезинформационная кампания,

– отметил Александр Краев.

Далеко не впервые Россия прибегает к такому приему: еще с 2015 года Кремль объявлял так называемое "прекращение огня" и нарушал его в первые же часы. Это, кстати, произошло и во время "пасхального перемирия". Таким образом Москва пытается апеллировать к международному сообществу.

"Россия не отказывается от такого подхода. Однако, это не будет иметь каких-то практических последствий. Условного (Стива) Уиткоффа они и так убедят, пророссийских политиков в США и убеждать не надо. Но повлияет ли это на самого Трампа и ход переговоров – есть большие сомнения", – подчеркнул Краев.

В то же время возможна и другая причина так называемого "перемирия". В Москве должен состояться парад ко "дню победы", поэтому в случае воздушной тревоги где-либо в России пропаганда обязательно использует это в своих целях. Даже если никаких атак со стороны Украины не будет – российские пропагандисты не упустят шанса, чтобы снова рассказать, что это, мол, Украина не хочет мира.

"Впрочем непонятно, позволит ли такая информационная провокация достичь чего-то международно выдающегося для России в рамках переговоров. Я не вижу возможности это раскрутить. Скорее это продукт для внутреннего потребления", – добавил Краев.

Стоит добавить, что в США уже отреагировали на инициативу России. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что Трамп не доволен тем, что прекращение огня лишь временное. Более того, президент США разочарован не только Путиным из-за этого, но и Зеленским. Хотя при этом Трамп все еще оптимистично относится к перспективе заключения мирного соглашения.