Выгодно Байдену: смогут ли США повлиять на установление мира на Ближнем Востоке

ХАМАС отклонил новое предложение о перемирии от Соединенных Штатов Америки. В Белом доме говорят, что Джозеф Байден все же хочет достичь мира в Секторе Газа и освобождения всех заложников.

Поговаривают, что действующий президент США до конца своей каденции имеет цель завершить конфликт на Ближнем Востоке. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп объяснил 24 Каналу, почему для Байдена важно перемирие в войне ХАМАС против Израиля.

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Почему для США важен мир на Ближнем Востоке

Первый и главный интерес США, чтобы события на Ближнем Востоке не навредили выборам, а в идеале – помогли. Для этого нужно продемонстрировать внешнеполитическое достижение, например, перемирие.

Однако, как отметил военный обозреватель из Израиля, основная проблема выборов в США – не война на Ближнем Востоке, и даже не война в Украине, а внутренние дела.

Конфликт на Ближнем Востоке не завершится не только до завершения каденции Байдена, но и еще не до одного его преемника. Еще много президентов США, к сожалению, будут участвовать в этом конфликте,

– отметил Шарп.

По его словам, совокупность условий по перемирию, которые предложили США, неприемлемы для Израиля. В частности, Иерусалим выразил предостережение относительно пунктов, касающихся Филадельфийского коридора и коридора Нецарим в Газе.

Чего бы ни хотел Байден, но есть жизненно необходимые интересы Израиля – это жизнь и смерть людей,

– добавил военный обозреватель из Израиля.

Несмотря на попытки США урегулировать конфликт, Израиль не может себе позволить свободное существование ХАМАС после событий, произошедших 7 октября 2023 года.

Важно! США перебросить дополнительные силы на Ближний Восток на фоне конфликта между Израилем и "Хезболлой".