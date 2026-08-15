Совсем невыгодно Украине: общественный деятель ответил, чем обернется "перемирие" в Черном море

Украина показала врагу, что способна ответить на агрессию и существенно ухудшить ситуацию в российском агросекторе, остановить российский экспорт зерна. Так же, как когда-то Москва заблокировала украинский "зерновой коридор". СМИ сообщают, что Киев якобы предложил Москве взаимно прекратить обстрелы в Черном море.

По мнению главы общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, высказанному им в эфире 24 Канала, это абсолютно неприемлемо для нашего государства. По его словам, предложение о перемирии на море не соответствует национальным интересам Украины.

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Перемирие в Черном море, по убеждению Романюка, будет способствовать тому, что агрессор будет и дальше обогащаться и получать доходы от экспорта своей продукции. Как известно, денежные поступления Россия направляет на войну. В то время как Украина, по его словам, мотивируется тем, что хочет обеспечить работу своего "зернового коридора".

Мы гипотетически можем заработать ориентировочно 10 миллиардов долларов в год на этом логистическом маршруте. А Россия зарабатывает через Черное море не менее 100 миллиардов от продажи нефти, зерна и всех других товаров, которые только транспортируются из Туапсе, Новороссийска через Черное море, Босфор, Дарданеллы,

– озвучил Романюк.

Он подчеркнул, что Черное море для России является источником обогащения, позволяющим иметь финансовые ресурсы для ведения войны против Украины. Он отметил, что страна-агрессор поставляет и продукцию двойного назначения, которую пропускает Турция, поскольку не считает ее сугубо военной.

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Глава общественной организации "Украина в НАТО" отметил, что соотношение экспорта России и Украины составляет 1 к 10. Он уверен, что СОУ следует и дальше вытеснять Черное море из российского логистического маршрута, а у россиян их остается не так уж и много, поскольку Усть-Луга не может обеспечить такой транзит товаров, как Черное море.

Своими мирными инициативами мы способствуем тому, что Россия продолжает войну, располагая избыточными финансовыми ресурсами для агрессии против Украины. А мы будем сидеть на голодном пайке. Это абсолютно невыгодно и неприемлемо для Украины. Наоборот, мы должны продолжать полностью уничтожать всю российскую инфраструктуру в Черном и Азовском морях,

– подчеркнул Романюк.

Он подытожил, что Силы обороны в этом направлении достигают результатов. Поэтому, по его мнению, стоит продолжить наращивать масштабы атак и в Балтийском море. Он напомнил, что в ночь на 14 августа дроны полетели в Ленинградскую область. Там мог быть поражен российский порт Усть-Луга.