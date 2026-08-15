Це, на думку голови громадської організації "Україна в НАТО" Юрія Романюка, яку він висловив в етері 24 Каналу, є абсолютно неприйнятним для нашої держави. З його слів, пропозиція перемир'я на воді не відповідає національним інтересам України.

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Перемир'я в Чорному морі, за переконанням Романюка, сприятиме агресору далі збагачуватись і отримувати доходи від експорту своєї продукції. Як відомо, грошові надходження Росія спрямовує на війну. У той час як Україна, з його слів, мотивується тим, що хоче забезпечити роботу свого "зернового коридору".

Ми гіпотетично можемо заробити орієнтовно 10 мільярдів доларів за рік на цьому логістичному шляху. А Росія заробляє через Чорне море щонайменше 100 мільярдів з продажу нафти, зерна і всіх інших товарів, які тільки транспортуються з Туапсе, Новоросійська через Чорне море, Босфор, Дарданелли,

– озвучив Романюк.

Він наголосив, що Чорне море для Росії є шляхом для збагачення, що дає змогу мати фінансовий ресурс для ведення війни проти України. Він зауважив, що країна-агресорка постачає і продукцію подвійного використання, які пропускає Туреччина, бо не вважає її суто військовими.

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Голова громадської організації "Україна в НАТО" зазначив, що співвідношення експорту Росії й України становить 1 до 10. Він впевнений, що СОУ слід далі вибивати Чорне море з російського логістичного шляху, а в росіян їх залишається не так вже й багато, бо Усть-Луга не може забезпечити такий транзит товарів, як Чорне море.

Ми сприяємо такими мирними ініціативами Росії далі продовжувати війну, маючи надлишковий фінансовий ресурс для агресії проти України. А ми будемо сидіти на голодному пайку. Це абсолютно невигідно і неприйнятно Україні. Навпаки, ми повинні продовжувати знищувати повністю всю російську інфраструктуру в Чорному морі й Азовському морях,

– наголосив Романюк.

Він підсумував, що Сили оборони в цьому напрямку досягають результатів. Тож, на його погляд, варто продовжити масштабувати атаки й в Балтійському морі. Він нагадав, що в ніч на 14 серпня дрони полетіли у Ленінградську область. Там міг бути уражений російський порт Усть-Луга.