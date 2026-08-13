Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про припинення ударів у Чорному морі?
Пропозицію Києва передали російській стороні через третю сторону. Водночас станом на момент публікації матеріалу Росія не надала відповіді на українську ініціативу.
Україна через посередника запропонувала Росії взаємно припинити удари по цілях у Чорному морі. Київ передав відповідну пропозицію, однак Москва поки не надала на неї відповіді.
Про це повідомляє Reuters.
Пропозицію Києва передали російській стороні через третю сторону. Водночас станом на момент публікації матеріалу Росія не надала відповіді на українську ініціативу.