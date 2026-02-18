Россия согласилась на однодневное перемирие для выборов, однако нам необходимо 60 дней, – Зеленский
- Россия согласилась на однодневное перемирие для проведения выборов.
- Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в условиях "нестабильного мира".
Российская сторона соглашается только на однодневное перемирие для проведения выборов. В то же время Владимир Зеленский отмечал, что для подготовки и организации этого процесса нужно не менее 60 дней.
Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Axios во время третьего раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Женеве.
Договорились ли о перемирии для проведения выборов в Украине?
Президент Украины отметил, что нужно 60 дней, которые, по его мнению необходимы, чтобы организовать и провести выборы и референдум. Однако Россия считает, что якобы одного дня будет достаточно.
Зеленский считает, что такая позиция абсурдна и может свидетельствовать о неготовности Кремля к реальному миру.
Ранее глава государства заявлял, что после окончания войны отойдет от политики. И все же в этом интервью сказал, что, вероятно, выборы придется проводить в "нестабильном мире". При таких условиях, он рассматривает свою кандидатуру.
Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят,
– заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что пока ничего не решено. Но он считает возможным проведение новых президентских выборов вместе с референдумом.
Что известно о первом дне мирных переговоров в Женеве?
Первый день мирных переговоров в Женеве состоялся 17 февраля при участии делегаций Украины, США и России. Украинская команда прибыла на место встречи заранее, а сам раунд переговоров длился более четырех часов. Это первая встреча сторон в Европе с начала полномасштабного вторжения.
Во время переговоров стороны обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные и политические вопросы, а также механику возможных решений. Работа проходила в общем формате, после чего переговоры продолжились в отдельных группах по направлениям. К консультациям также присоединялись представители европейских партнеров.
По итогам первого дня официальных результатов не объявляли. Украинская сторона заявила о готовности к миру, а переговоры должны продолжиться на следующий день, где политическая и военная группы будут работать дальше.