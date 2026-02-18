Россия согласилась на однодневное перемирие для выборов, однако нам необходимо 60 дней, – Зеленский

Российская сторона соглашается только на однодневное перемирие для проведения выборов. В то же время Владимир Зеленский отмечал, что для подготовки и организации этого процесса нужно не менее 60 дней.

Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Axios во время третьего раунда переговоров между украинской и российской делегациями в Женеве.

Договорились ли о перемирии для проведения выборов в Украине?

Президент Украины отметил, что нужно 60 дней, которые, по его мнению необходимы, чтобы организовать и провести выборы и референдум. Однако Россия считает, что якобы одного дня будет достаточно.

Зеленский считает, что такая позиция абсурдна и может свидетельствовать о неготовности Кремля к реальному миру.

Ранее глава государства заявлял, что после окончания войны отойдет от политики. И все же в этом интервью сказал, что, вероятно, выборы придется проводить в "нестабильном мире". При таких условиях, он рассматривает свою кандидатуру.

Это будет зависеть от народа. Посмотрим, чего они хотят,

– заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что пока ничего не решено. Но он считает возможным проведение новых президентских выборов вместе с референдумом.

Что известно о первом дне мирных переговоров в Женеве?