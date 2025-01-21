Напоминает аферу: почему прекращение огня в Секторе Газа выгодно для Трампа, но не для Израиля

ХАМАС и Израиль заключили соглашение, которое предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и отвод войск. Не последнюю роль в этом сыграл Дональд Трамп, который имел определенное влияние на обе стороны.

Как рассказал 24 Каналу политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, важнейшим в соглашении является освобождение заложников. Трое женщин-израильтянок уже вернулись к своим семьям и это только начало.

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В чем недостатки соглашения

На протяжении многих лет израильтяне ждали прихода Трампа к власти, потому что думали, что он имеет особое отношение к стране, евреев. Больше всего было ожиданий, что тогда удастся окончательно уничтожить очаг террористов ХАМАС в Секторе Газа.

Еще не став президентом, Трамп обещал провести зачистку, разгромить Иран и принести евреям счастье. Но ничего похожего не произошло. Он использовал свое большое влияние на израильскую власть, чтобы продавить план, который готовился еще с участием администрации Байдена,

– отметил Игорь Эйдман.

Стоит понимать, что этот план предусматривает освобождение лишь части заложников, в обмен на это Израиль должен отказаться от уничтожения ХАМАС. Также в соответствии с соглашением военные ЦАХАЛ должны выйти из Газы. Фактически мы видим восстановление ситуации, которая была до нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Трамп сдал своих союзников и заставил их отказаться от уничтожения террористического "гнезда". Надежды людей не оправдались. Нового президента США интересует только собственная выгода и карьера. Он типичный аферист, для которого не существует никаких идеалов,

– подчеркнул политолог.

Скоро в этом убедятся лидеры всех стран, которые до сих пор верят Трампу. В частности это касается России, ведь никаких уступок для путинского режима не будет.

Временное затишье в Израиле будут пытаться продать как победу. После этого Трамп может попытаться организовать новую аферу с собственной криптовалютой, которая безумно развивается. Она может принести миллиарды долларов и на этом сейчас фокусируется новоизбранный президент США.

Напомним, ХАМАС и Израиль договорились о соглашении 15 января. Оно состоит из трех этапов. Во время первого бойцы ЦАХАЛ должны были прекратить огонь, далее состоялся обмен заложниками.

Израиль отпустил из тюрем 90 палестинцев, среди которых есть несовершеннолетние. Всех их подозревали в нетяжелых преступлениях. Взамен ХАМАС передал трех женщин-израильтянок.