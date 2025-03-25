Украина передала перечень объектов, которые нельзя атаковать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Россия договорились не наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Украинская сторона уже передала перечень объектов, которые нельзя атаковать.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции 25 марта.

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Украина передала перечень объектов, которые Россия не может атаковать

Зеленский рассказал, что в договоренности о запрета ударов по инфраструктуре, входят абсолютно все объекты, связанные с энергетикой.

Мы передали, какие объекты, мы считаем, не могут быть атакованы. По морю мы говорим о том, что это тишина на море и это свободное судоходство. Мы не говорим о военных целях, мы говорим судоходство грузовое такое, которое у нас идет, оно должно идти. Свободное судоходство гражданских судов. Оно не так очень сильно расписано в этой декларации. То есть это же скажем так первые шаги. Посмотрим, как это будет работать,

– отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что тишина на море и свободное судоходство говорит о том, что нельзя наносить удары по инфраструктуре портов.

"Уточнения по этим договоренностям еще будет очень много", – заметил Зеленский.