"Сейчас не заинтересован": когда Путин снова может пожелать "прекращения огня"

Владимир Путин категорически не хочет идти на 30-дневное прекращение огня, поскольку у него другая цель. Однако через определенное время Кремль вполне может вернуться к данной теме.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Владислав Селезнев, предположив, что в следующие несколько месяцев россияне активно пойдут в атаки.

Стоит внимания Мы используем это время, – военный откровенно о перемирии с Путиным

Почему Путин отказывается от длительного перемирия

Военный эксперт отметил, что россияне все чаще используют для атак тактику "мясных" или пехотных штурмов, небронированную автомобильную технику и мотоциклы.

Поэтому, по его словам, лучший промежуток времени, учитывая погодные условия, географические особенности и другие причины, которые позволяют российской армии быть эффективной в нынешней ситуации – это летний период.

Он считает, что, вероятнее всего, в течение следующих 4 – 5 месяцев противник будет активно атаковать, пытаясь с помощью имеющихся ресурсов трансформировать свое численное преимущество в территориальные достижения.

Сейчас Путин уверен в том, что ресурсы для проведения активной летней наступательной кампании у него есть и, соответственно, ни один переговорный трек его не интересует,

– заявил Селезнев.

По его мнению, Путин точно не согласится на какие-либо условия о перемирии, потому что считает, что имеет преимущество на поле боя, поэтому силой и оружием будет реализовывать хотя бы часть своих планов по захвату территорий Украины.

Однако военный эксперт не исключает, что в конце сентября либо в октябре Путин может согласиться на очередную паузу, чтобы накопить ресурсы.