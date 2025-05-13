Экс-министр иностранных дел сказал, почему Путин не пойдет на 30-дневное прекращение огня

Владимир Путин предложил переговоры в Турции 15 мая, фактически отказавшись от предложения Украины о перемирии на 30 дней. Маловероятно, что Кремль вообще на это пойдет, ведь причина лежит на поверхности.

Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что в случае согласия замысел российского диктатора полностью провалится. Однако пока он продолжает войну, страна-агресорка разрушается изнутри.

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"Путин не хочет быть посмешищем"

Экс-министр иностранных дел объяснил, что как только стороны прекращают огонь на линии фронта – в Украину сразу заходят иностранные силы, а именно войска НАТО.

Для Путина это очень-очень плохо, деликатно говоря. Это для него окончательное признание, что его идея так называемого "сво" накрылась тяжелым медным тазом,

– подчеркнул он.

Российский диктатор не хочет, чтобы его идеология "денацификации" провалилась, поэтому ему важно продолжать войну. Он не учитывает то, что продолжение боевых действий и владение всех средств в войну разрушает экономику страны-агрессора.

Путин сейчас нарвется на жесткие санкции из Европы, может нарваться на гнев Дональда Трампа. Между тем каждый день появляются сообщения об упадке различных отраслей российской экономики. Например, на 30% упала продажа сельскохозяйственной техники,

– сказал Огрызко.

Напомним, что Владимир Зеленский подчеркнул, что прекращение на 30 суток – это больше о диалоге и деэскалации, ведь его "никому не будет достаточно", чтобы полностью восстановить свои силы.