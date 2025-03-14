Сибига заявил, что Украина формирует команду, которая будет контролировать потенциальное 30-дневное перемирие
- Украина формирует команду для контроля возможного 30-дневного перемирия.
- Украина готовится к потенциальным провокациям со стороны России, учитывая негативный опыт минского процесса.
- Линия фронта в Украине составляет более 1300 километров, на ней ежедневно идут бои.
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что государство начало формировать национальную команду. Она будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.
Сибига отмечает, что Украина очень ответственно относится к своим решениям. Об этом сообщает 24 Канал.
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Что заявил Сибига о перемирии
По словам Сибиги, после возвращения из Джидди переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной с определенными предложениями по дальнейшему развитию. В частности, относительно 30-дневного перемирия.
Мы уже сейчас фактически начали формирование национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс,
– объясняет Сибига.
Он добавляет, что сейчас линия фронта, на которой ежедневно идут бои, составляет более 1300 километров.
Кроме этого, глава МИД отметил, что Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса, когда Россия неоднократно нарушала режимы прекращения огня. А также отметил, что государству нужно быть готовым к провокациям с российской стороны.
По его словам, сейчас все будет направлено на то, чтобы украинская сторона была подготовлена к этому, имела соответствующие команды и наработки. В частности, видение относительно будущих договоренностей, плана действий для достижения справедливого мира и понимала, на какие гарантии безопасности может рассчитывать.