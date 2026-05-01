"Украина никаких предложений не получала": в МИД прокомментировали идею перемирия на 9 мая

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил объявить перемирие на 9 мая. Однако в МИД Украины считают эту инициативу Кремля обычной пиар-акцией и попыткой россиян продемонстрировать Западу якобы конструктивность.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях дипломатической благотворительной ярмарки Charity Fair 2025, сообщает ТСН.

Как в МИД оценивают заявления Кремля?

Андрей Сибига отметил, что пока Украина не получала никаких официальных предложений или обращений о введении временного перемирия.

Это очередная манипуляция, очередная попытка понравиться россиянам и прежде всего американцам, показать какой-то элемент конструктива. Президент Украины четко заявил, что на сегодня украинская сторона никаких предложений от них не получала, но мы преданы мирным усилиям,

– подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Украина неоднократно озвучивала свою позицию и заявляла о готовности к безусловному перемирию после достижения справедливых договоренностей.

Также, по словам Сибиги, речь идет об очередной российской пиар-акции, ориентированную прежде всего на внутреннюю аудиторию, в частности через проведение так называемых "парадов мракобесия".

Интересно! В этом году участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве подтвердили лидеры четырех государств. В этот список попал президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Для сравнения, прошлом году парад в Москве посетили лидеры 27 стран, в частности представители Китая, Сербии, Венесуэлы, Бразилии, Кубы, Армении, Египта, Вьетнама, Эфиопии и частично признанной Палестины.

Напомним, накануне 9 мая, параллельно с заявлениями о перемирии, Россия пытается активизировать свои усилия на фронте. Как рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, армия противника может попытаться высадиться на правый берег Херсонщины или активизироваться на Сумском направлении под предлогом создания "буферной зоны".

Еще одним кандидатом на "победный" доклад для российского диктатора может стать Константиновка в Донецкой области. Город уже фактически находится в полуокружении и ситуация там, к сожалению, будет ухудшаться.

С чего начались разговоры о перемирии?