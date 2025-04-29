"Россияне должны быть готовы": может ли Украина ударить по Красной площади 9 мая

Уже 9 мая Россия на Красной площади состоится парад ко Дню победы. Эксперты отмечают, что площадь является легитимной целью, ведь там будет собрана военная техника и немало оккупантов.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что очень хотелось бы, чтобы украинцы на это решились. В противном случае наши партнеры могли бы предоставить нам дополнительную помощь.

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Возможен ли удар по России

Если Украина не нанесет удар по Красной площади, то наши партнеры могли бы обещать больше оружия. Ведь когда мы говорим о разблокировании военной помощи, то стоит понимать, что мы говорим о средствах, которые предоставил еще Джо Байден.

Администрация Трампа даже не пообещала новое оружие и даже блокирует передачу списанных австралийской армией танков Abrams. До сих пор это разрешение не сформировано, хотя бронетехника критически важна на фронте.

Относительно морального аспекта, не бить по центрам принятия решения, то можем вспомнить, как выглядят здания вокруг Офиса Президента, буквально соседние здания. Там российские ракеты снесли целые этажи,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Россияне очень любят разгонять пропаганду, что вся украинская ПВО якобы собрана в правительственном квартале. На самом деле это совсем не так. Ракеты прилетают совсем рядом.

"Россияне понимают, что они также должны быть готовыми, что по Красной площади прилетит. Поэтому хотят сделать так, чтобы не звучали сирены воздушной тревоги, чтобы не приходилось гостям спускаться в бомбоубежище", – добавил Дмитрий Жмайло.

Именно поэтому Путин выдвинул якобы мирную инициативу о прекращении боев с 7 по 9 мая. Вероятно, сейчас Украина и Европа проводит дипломатическую работу. Что из этого получится – покажет время.

Но однозначно, что Украина имеет определенный запас дронов, потому что 96% всех беспилотных систем являются произведены в Украине. Россияне это понимают, поэтому так реагируют.