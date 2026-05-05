Правильный подход, – генерал армии объяснил, зачем Украина на самом деле объявила перемирие
- Украина расширила инициативу перемирия с 5 по 9 мая, чтобы показать, что готова к миру, но остается в боеготовности.
- Генерал Маломуж заявил, что такое расширение покажет миру, действительно ли Россия заинтересована в мире, или только играет очередной спектакль.
Россия объявила о перемирии на 8 – 9 мая, и тем самым поставила Украине ультиматум. В то же время президент Зеленский демонстративно предложил расширить перемирие.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что если россияне не готовы к реальному миру, то этот формат покажет миру, что они только играют очередной спектакль.
Украина расширяет инициативу перемирия: поддерживает ли ее Россия?
Российская сторона ожидает, что Украина будет действовать по их примеру без каких-либо переговоров или взаимных договоренностей.
Россия пытается давить через США, но это не работает. Если речь идет о мире, нужны конкретные договоренности между двумя сторонами, которые воюют, о конкретных днях и мероприятиях,
– сказал Маломуж.
Расширение инициативы с 5 по 9 мая является зеркальным ответом на российское предложение. Если Россия не согласится, станет видно, что она только играет в спектакле, а потом дальше продолжает войну и теракты.
По словам эксперта, формат работает на Украину потому, что она, во-первых, проявляет инициативу, идет к миру, и во-вторых, заявляет о готовности к любым сценариям.
"Наши вооруженные силы, ПВО и ударные системы готовы ответить на любой удар РФ. Мы превентивно показываем, что мы в полной боеготовности. Мы за мир, но готовы защищать своих людей", – подчеркнул Маломуж.
Обратите внимание! Российская армия осуществила масштабную атаку с применением беспилотников и баллистических ракет по разным регионам Украины, что привело к значительным разрушениям критической инфраструктуры и человеческим жертвам. Президент Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнули необходимость усиления защиты стратегических объектов, подчеркнув, что заявления России о перемирии не соответствуют реальности на фоне постоянных обстрелов.
Что еще известно о параде на 9 мая в Москве?
- Украина вводит режим тишины с полуночи в ночь с 5 на 6 мая, действуя в ответ по зеркальному принципу. Зеленский подчеркнул, что никаких официальных обращений к Украине относительно перемирия на 9 мая не поступало.
- В Москве решили сократить военную часть парада к 9 мая, который имеет большое политическое значение для Кремля.
- Россия укрепляет оборону Москвы накануне парада. В столицу стягивают дополнительные системы ПВО, в центре перекрывают улицы, а в отдельные дни возможны ограничения мобильной связи.