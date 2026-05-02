Публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, согласится ли украинская сторона на перемирие, которое предложил Кремль. Также в МИД Украины отметили, что не получили официальных предложений от России о перемирии на 9 мая и считают это пиар-акцией и манипуляцией.

Почему Путин предложил перемирие?

"Сейчас нет никаких причин думать, что Украина согласится на любое одностороннее перемирие. Мы прекрасно понимаем, почему Путин сейчас ищет перемирие, в частности на 9 мая. Ему надо хоть как-то провести свой парад, а есть большие риски, что даже если он будет все делать для того, чтобы защитить Москву и ближайшие вот окрестности, без перемирия он этого не сможет достичь", – пояснил он.

Украина же продолжит наносить серьезные удары по российским возможностям, и поэтому парады, и празднования придется отменить. Очевидно, Путин, по мнению публициста, пытается выдать перемирие как определенный поступок со своей стороны. Хотя всем прекрасно понятно, что именно Россия сейчас заинтересована в перемирии в воздухе, а Украина – не очень.

Поэтому Украина будет пытаться уклониться от этого, чтобы не ссориться с американской администрацией, потому что нам важно сохранить возможность ударов по российской энергетике. Ведь для России очевидно они очень болезненны. И нам надо не давать россиянам заработать дополнительные деньги на экспорте нефти,

– отметил Юрий Богданов.

Перемирие, уверен специалист по стратегическим коммуникациям, дольше одного дня не будет. Также Украина не согласится ни на одно перемирие в энергетике, пока Россия не пойдет на него. Поэтому здесь компромисса не будет.

К тому же у администрации Дональда Трампа отсутствует возможность давления на Украину. Она сама себя ее лишила, когда отказались предоставлять Киеву оружие. Поэтому, как считает публицист, нам нужно держаться позиции относительного того, что США должны давить на Россию и тогда будет мир.

Интересно. Дональд Трамп заявил, что именно он предложил Путину объявить "хотя бы частичное перемирие". Президент США предполагает, что Кремль пойдет на него.

"Очевидно Путин решил позвонить Трампу не просто так, а именно после ударов по Туапсе, которое он сам и устроил. Россия давно могла бы закончить эту войну и тогда в Туапсе и других населенных пунктах ничего бы не горело. Поэтому Кремль пытается найти какой-то способ, чтобы остановить украинские удары и при этом не выглядеть слабым", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Морской терминал в Туапсе Краснодарского края России 4 раза был атакован дронами за последние 2 недели. В результате ударов возникли масштабные пожары, которые россияне тушили несколько дней. В Туапсе шли "нефтяные дожди", а на поверхности моря появилось нефтяное пятно.

Однако, по его словам, это уже почти невозможно. И украинское руководство это прекрасно понимает. И поэтому продолжит энергетическое давление на Россию.

Также, добавил он, не стоит идти на уступки США относительно перемирия на 9 мая, особенно учитывая то, что Дональд Трамп враждебно настроен в отношении Украины.

Что известно о перемирии на 9 мая?

Владимир Зеленский, комментируя предложение Москвы о прекращении огня на 9 мая заявил о готовности к нему, но хотел бы узнать его подробности. Украинский лидер поручил своим представителям связаться с командой Трампа и выяснить их.

Однако президент уверен, что важно понимать детали перемирия: будет ли это несколько часов безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. В то же время Украина настаивает на долгосрочном прекращении огня.