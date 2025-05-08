У нас нет иллюзий относительно объявленного Путиным "перемирия", – Плетенчук

В ВМС не имеет никаких иллюзий относительно "перемирия", объявленного главой Кремля Владимиром Путиным. Несмотря на обещания России прекратить обстрелы, украинские военные выполняют свои задачи в штатном режиме.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ВМС Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Какая ситуация в море после объявления Путиным "перемирия"

По словам Плетенчука, по состоянию на сейчас ситуация в море остается без изменений. В акватории Черного и Азовского морей нет ни одного вражеского корабля.

Конечно, мы постоянно караулим, мониторим, проводим разоблачения надводной и воздушной обстановки. Поэтому пока поводов для волнения не наблюдается,

– отмечает спикер.

Он добавил, что Украина имеет опыт пасхального "перемирия", когда все свелось к тому, что просто не происходили массированные воздушные атаки. Поэтому в ВМС никто не возлагает на него надежд.

"У нас нет иллюзий по этому поводу, если брать ВМС, мы не собираемся идти на 3 дня выходных, потому что Путин пообещал, что Россия не будет стрелять. Нет, конечно мы выполняем задачи в штатном режиме и прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело", – заявил Плетенчук.

Напомним, что Россия уже запускала КАБы по Сумской области после объявления трехдневного "перемирия". Также россияне ударили по жилому дому в Константиновке Донецкой области и селам в Харьковском районе.