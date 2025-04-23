Военный рассказал, как россияне использовали "пасхальное перемирие" на Лиманском направлении

Владимир Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться 30 часов – до 00:00 21 апреля. На самом деле оно было лишь имитацией, а остановку боевых действий враг пытался использовать в свою пользу.

Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, добавив, что "перемирие" выглядело как четкий план действий противника.

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Как действовали россияне на Лиманском направлении

Во время так называемого "перемирия" противник пытался расчищать реку Жеребец от остатков своей техники. Вероятно, это делали для того, чтобы дальше пустить свою новую бронетехнику.

"В общем интенсивность штурмовых действий несколько снизились, но наверняка это связано с подготовкой к новой, еще большей волне атак. Вражеская артиллерия, ударные FPV-дроны не переставали работать, а один из наших батальонов отражал штурмовые действия просто во время так называемого "пасхального прекращения огня"", – рассказал Василий Денисюк.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Враг пытался вытащить из реки инженерную технику, которой когда-то хотели проложить маршруты через водоем, но эта техника была успешно уничтожена. Поэтому условное затишье на Пасху россияне использовали для того, чтобы забрать старые средства и попробовать навести новые понтоны.

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Река Жеребец довольно болотистая, то есть труднопроходимая. Сейчас бойцы не фиксируют массового применения бронетехники. Она появляется, но это скорее исключения, потому что сейчас бронетехника не является ключевым средством на поле боя.

Напомним, на Пасхальные праздники в Украине было относительное затишье, 20 апреля прошло без воздушных тревог. Владимир Зеленский предложил России продлить перемирие на 30 дней, но Кремль от этого отказался. Также Путин проигнорировал предложение Украины соблюдать тишину в небе и не атаковать гражданские объекты.