DeepState показали, что делает враг во время "пасхального перемирия"

Вечером 19 апреля Путин объявил о "пасхальном перемирии". Враг использует тишину, чтобы подготовиться к новым атакам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Как россияне используют "перемирие"

Аналитики отмечают, что россияне используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих 200, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустроить позиции.

Россияне активно улучшают позиции на передовой: смотрите видео

DeepState отмечают, что в тактике врага нет ничего нового. Россия имитирует "тишину", осуществляют новые штурмы и обстрелы, а параллельно наращивает ресурсы и силы, чтобы использовать их в будущем. В то же время там отмечают, что не стоит сравнивать россиян с украинцами аргументами, мол, ВСУ также улучшают позиции, выносят раненых и проводят ротации.

Одностороннее "перемирие" от р**ни – это задействовать в любой момент дроны или артиллерию, когда "наши бойцы пользуются "тишиной", это осуществить коварное поражение эвакуации, это провести штурмовые действия,

– объясняют в проекте.

"Русские-тамплиеры" на одном из участков фронта / фото DeepState

В то же время аналитики отмечают, что накопление, которое проводят россияне, однозначно вылезет боком. "Каждая подвезенная провизия, боеприпасы, обустройство огневых позиций и т.д., завтра сыграет свою роль, чего бы не должно было быть", – указывают там.