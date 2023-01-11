Побочное действие: чем обернулось для Путина его "рождественское перемирие"

Президент страны-агрессорки Владимир Путин заявлением об одностороннем прекращении огня 7 января хотел заставить украинцев ему подчиняться. Однако у диктатора нет авторитета даже среди собственной армии.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его словам, в России такое решение Путина, вероятно, не было согласовано с военными.

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Заставить праздновать Рождество по-русски

Тимур Олевский отметил, что имеет свою культурологическую гипотезу, почему Владимир Путин обратился к украинской стороне с призывом прекратить огонь на Рождество.

По его словам, таким образом диктатор хотел подчеркнуть, что существует только православное Рождество.

Он хотел заставить праздновать Украину по его календарю,

– объяснил оппозиционер.

Олевский подчеркнул, что Путин и россияне прекрасно понимают, что Украина в этом году праздновала Рождество 25 декабря вместе с Западом.

Он добавил, что не очень верит, что однодневное "перемирие" потребовалось для передышки или перегруппировки российского войска.

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Путин не оказывает влияния на свою армию

Однако, по мнению российского оппозиционера, побочный эффект от столь громкого заявления Путина действительно интересен.

"Мы увидели, что можем утверждать, что Путин не руководит своей армией", – заявил Олевский.

По его словам, на президента России "положили крепкий гаубический ствол" Евгений Пригожин, руководитель ППК "Вагнера", и российский министр обороны Сергей Шойгу. Поскольку на Рождество действительно не наблюдалось "перемирие" со стороны кафиров.

Если даже Пушилин положил на Путина гаубический ствол, то, конечно, понимаете, какой уровень управления с точки зрения твоей же армии, которая тебя не слушается,

– прокомментировал оппозиционер.

Тимур Олевский рассказал, что никакого прекращения огня не планировалось. Более того, российское руководство даже не обсуждало такой план действий между собой.

"Со стороны это выглядит, что президент, не руководящий своей армией, является не совсем президентом", – добавил он.

По его мнению, это видят и другие, сравнивая поведение Путина с главами других государств, например с главой Турции Реджепом Эрдоганом или Франции Эмманюэлем Макроном, тоже управляющими армиями.

Россия – пример для насмешек

Действия Путина больше похожи на сценарий типичного американского фильма о ядерном апокалипсисе конца 1980-х – середины 2000-х годов примерно. В нем российский президент не руководит своей армией, но делает вид, что делает все. О любых решениях действительно надо договариваться с кем-то другим.

"Ибо ядерную безопасность страны можно обсуждать только с тем человеком, который действительно за что-то отвечает", – подчеркнул Олевский.

Российский оппозиционер заметил, что такую несамостоятельность российского руководства видит и Эрдоган, и Макрон. Учитывая мировую стабильность, было бы лучше, если бы была надежность.

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